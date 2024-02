Nakúpiš tu veľa a lacno. Turecký gigant spustil na Slovensku e-shop, láka na vysoké zľavy a doručenie zdarma

Trendyol má k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Na slovenský trh prišiel turecký gigant s oblečením Trendyol a oficiálne spustil svoj web. K dispozícii je aj mobilná aplikácia. Potenciálnych klientov láka na pomerne nízke ceny a bezplatnú dopravu, informujú o tom Aktuality.sk.

Zákazníkov môže zaujať aj široká ponuka od známych návrhárov. Trendyol ponúka zľavy na prvé tri objednávky. Kupujúci majú možnosť vrátiť tovar do jedného mesiaca, zákonná lehota pri nákupe cez internet je pritom dva týždne.

„Na vyskúšanie svojich nových outfitov máš 30 dní. Ak ti objednávka nebude vyhovovať, môžeš jednoducho poslať späť všetky položky, ktoré si nechceš nechať – zadarmo! Stačí postupovať podľa jednoduchých pokynov,“ uvádza Trendyol. Doručenie sľubujú do siedmich pracovných dní. Pre zaregistrovaných zákazníkov je bezplatné.

Trendyol vlastní spoločnosť Alibaba Group. Na trhu môže byť konkurenciou pre Zalando či About You. Spoločnosť aktuálne doručuje do 27 európskych krajín. V budúcnosti plánuje predaj rozšíriť do ďalších.