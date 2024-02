Na Kramároch napadli sanitára, 30-krát ho bodli perom. Snažil sa pomôcť starej žene, ktorú chceli okradnúť

Incidentom sa zaoberá polícia.

Dvaja cudzinci na klinike nefrológie a transplantácií obličiek v nemocnici na Kramároch napadli sanitára. Ten ich spozoroval ako odcudzujú staršej panej veci z kabelky. Keď ich vyzval, aby ju nechali, útok obrátili aj proti sanitárovi, informuje o tom Plus Jeden Deň.

„Mali pri sebe falošné tabuľky a dokumenty UNICEF. Prisadli si k staršej panej – jeden zľava, druhý sprava. Jeden z nich začal lámanou slovenčinou panej vysvetľovať, kde má papiere podpísať a ako prispieť na charitu. Druhý sa jej zatiaľ hrabal v kabelke,“ uviedol sanitár.

Sanitára, ktorý sa ženy zastal, vraj niekoľkokrát udreli do oblasti hlavy, hrude a krížov. „Okamžite som povedal, že idem volať políciu. Zozadu ma však napadli a opakovane ma začali kopať a udierať päsťou do záhlavia, hrudníka i krížov. Asi 30-krát ma perom pichli do ľavej ruky, hrude i ramena,“ opísal momenty. Sanitár uviedol, že cudzincov neudrel, no bránil sa.

„Po toľkých úderoch som bol dezorientovaný a ich cieľom bolo dostať sa k podpisovému hárku, ktorý som držal v ruke. Keď sa im to podarilo, okamžite utiekli,“ dodal. Na cudzincov podal po útoku trestné oznámenie. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva.