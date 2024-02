Boli sme na fiktívnom ihrisku v Raslaviciach za státisíce eur. Čakalo nás tam prekvapenie, obyvatelia sú z kauzy sklamaní

V obci na východnom Slovensku sa v posledných dňoch rieši riadna bizarnosť. Zisťovali sme, čo sa stalo so sľubovaným ihriskom, na ktoré starosta získal státisícovú dotáciu.

Od uplynulého víkendu sa v médiách a na sociálnych sieťach šíri správa o fiktívnom ihrisku v obci Raslavice. Skutočne zvláštny prípad, na ktorý ako prvý upozornil Korzár, stojí na bizarnom projekte. Obec naň vzala dotácie vo výške viac ako 260-tisíc eur.

Obec v Bardejovskom okrese zverejnila na sociálnu sieť fotografie nového ihriska, no v skutočnosti má ísť len o fotomontáž. Kvôli overeniu celej veci sme sa vybrali priamo do Raslavíc. Ako sme zistili, po sľubovanom multifunkčnom ihrisku nie je ani stopy.

Dohoda znela jasne, obec dostane vysoké dotácie a do konca kalendárneho roka 2023 odovzdá kompletnú stavbu multifunkčného ihriska s novou trávnatou pokrývkou, atletickou dráhou, petangovým ihriskom, chodníkom aj parkovacím priestorom pre imobilných.

Naoko všetko sedí. Kolaudačná zmluva bola podpísaná starostom susednej obce a všetky potrebné faktúry a dokumenty boli v župe odovzdané včas. Ak by to obec nestihla, dotácie by museli vrátiť.

Starosta si stojí za tým, že práce boli vykonané

Realita je v skutočnosti úplné iná, o čom sme sa v Raslaviciach presvedčili na vlastné oči. Prvý podnet prišiel od obyvateľa obce, ktorý si všimol, že na sociálnej sieti sa objavili fotografie ich obecného ihriska. Niečo však na nich nesedelo. Priestor totiž vôbec nevyzeral tak ako na fotografiách.