Rezort dopravy pripravuje obrovskú zmenu v pravidlách STK. Poteší vodičov motoriek, trojkoliek a štvorkoliek

Zmeny by mali byť účinné od 1. júla 2024.

Ministerstvo dopravy pripravuje veľkú zmenu v pravidlách týkajúcich sa technickej kontroly vozidiel, ktorá zastihne desaťtisíce Slovákov.

Po schválení vyhlášky vodiči kategórie L3e až L7e (motocykle, trojkolky aj štvorkolky) budú prechádzať technickou kontrolou len každé štyri roky namiesto súčasného intervalu (každé dva roky), informuje portál openiazoch.sk.

„Ak sa prijme právna úprava, že tieto vozidlá budú chodiť na technickú kontrolu každé štyri roky, prinesie to úsporu pre prevádzkovateľov vozidiel, ale bezpečnosť cestnej premávky by to výrazne zhoršiť nemalo,“ uvádza rezort dopravy v predloženom dokumente.

Návrh sa dotýka až 160-tisíc vozidiel, ktoré sú zaevidované v kategóriách L3e až L7e. Podľa rezortu dopravy bolo ku koncu minulého roka v evidencii spolu viac ako 162-tisíc takýchto vozidiel. Z toho 15 % vlastnili podnikateľské subjekty a viac ako 85 % vlastnili fyzické osoby. Zmena by mala byť účinná už od 1. júla.