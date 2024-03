Zuzana Čaputová kritizuje rokovanie Blanára s Lavrovom. „Stretnutie nás neposunulo bližšie k mieru,“ uviedla

Stretnutie ministra zahraničných vecí SR a Ruskej federácie nás neposunulo bližšie k mieru na Ukrajine, na ktorú Rusko nelegálne a neoprávnene vtrhlo, uviedla v nedeľu na sociálnej sieti X prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Podľa prezidentky najrýchlejšia cesta k mieru vedie cez ruského prezidenta Vladimira Putina, keď svojim jednotkám nariadi odísť z Ukrajiny, „nie tým, že mu dávame nádej na víťazstvo a akceptáciu“.



Tvít prezidentky SR je reakciou na sobotňajšie (2. 3.) stretnutie šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) a jeho ruského rezortného kolegu Sergeja Lavrova, ktoré sa uskutočnilo v tureckom meste Antalya na okraj diplomatického fóra. Predmetom ich rokovaní bola aj vojna na Ukrajine.

The Slovak-Russian foreign ministers meeting has brought us no closer to just peace in #Ukraine, which #Russia has illegally and unjustifiably invaded.



The fastest way to peace is through Vladimir Putin ordering his troops out of Ukraine not by giving him hope of his victory…