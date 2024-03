VIDEO: Ceníme si schopnosť premiéra R. Fica vyjadrovať sa k situácii vo svete, povedal Lavrov. Fico pozval Rusov aj na oslavy SNP

V príhovore ruský minister opakovane vyzdvihol premiéra SR Roberta Fica. Ten pozval potomkov Rusov, ktorí sa zúčastnili Slovenského národného povstania, na augustové oslavy pri príležitosti jeho 80. výročia.

Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár sa v tureckej Antalyi stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. V úvodnom príhovore stretnutia Lavrov ocenil Roberta Fica a pochvaľoval si aj spoluprácu s Maďarskom.

„Sledujeme zostavovanie novej slovenskej vlády a návrat zahraničnej politiky krajiny späť k národným záujmom. Uprednostňujeme spoluprácu so štátmi, kde zvolená vláda uprednostňuje národný záujem (ako to robí Slovensko, Maďarsko a mnohé ďalšie),“ povedal Lavrov hneď v úvode videa.

V príhovore na videu počuť, ako ruský minister opakovane vyzdvihol premiéra SR Roberta Fica. „Chápeme, že Slovensko je okrem suverénneho štátu aj členom organizácií, ako sú EÚ a NATO, a to so sebou prináša určité výzvy. V tejto súvislosti si o to viac ceníme schopnosť premiéra R. Fica a jeho vlády vyjadrovať sa k situácii vo svete.“

Fico Rusov pozval na oslavy 80. výročia SNP

Z príhovoru tiež vyplýva, že Fico pozval potomkov Rusov, ktorí sa zúčastnili Slovenského národného povstania, na augustové oslavy pri príležitosti jeho 80. výročia. „Ruský prezident Vladimir Putin sa vyjadril, že ide o humánne gesto, ktoré si veľmi vážime,“ povedal Lavrov.

„Predseda Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie V. V. Volodin má dlhoročné vzťahy s podpredsedom Slovenskej národnej rady A. Dankom (aj počas jeho pôsobenia v iných funkciách),“ dodal Lavrov na margo obnovenia spolupráce medzi Ruskom a Slovenskom.

Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa s ruskými predstaviteľmi nestretávajú a toto nepísané pravidlo porušuje iba maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Európska únia už v minulosti vyzývala členské štáty, aby s ruskými predstaviteľmi neviedli bilaterálne rozhovory, a to napríklad ani počas zasadnutí OSN. Porušovalo to Maďarsko.

Stretnutie odsúdili aj niektorí členovia opozície. „Pre predstaviteľov Smeru zrejme ide o predvolebnú hru na voličov obdivujúcich Rusko. Potvrdili tým, že súčasná vláda už Slovensko nevidí na Západe, ale vidí sa skôr v autoritatívnom smerovaní a v nadbiehaní diktátorským režimom,“ zdôraznil podpredseda Zahraničného výboru NR SR a podpredseda Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek.

Blanárov stranícky šéf Robert Fico sa podľa Denníka N bráni. „Nech je príkladom našej vyváženej a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky na všetky svetové strany stretnutie ministra obrany R. Kaliňáka s jeho americkým kolegom a súčasne stretnutie ministra zahraničných veci J. Blanára s jeho ruským náprotivkom,“ vyhlásil v oficiálnom stanovisku.