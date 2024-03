Černák mu chcel vystreliť jeho „chorý mozog“. Známeho mafiánskeho vraha uznali za vinného z ďalšej vraždy

Branislav Adamčo si odpykáva doživotie.

Okresný súd v Banskej Bystrici uznal v stredu v obnovenom procese bývalého člena východoslovenského podsvetia Branislava Adamča za vinného z vraždy podnikateľa Mariána Karcela, upustil však od uloženia trestu. Za vraždu z roku 2000 dostal pôvodne 15 rokov väzenia, ale povolili mu obnovu konania, preto sa pojednávalo nanovo. Rozsudok nie je právoplatný.

Branislav Adamčo mal podnikateľa zastreliť viacerými ranami zo samopalu pred jeho domom v Kynceľovej pri Banskej Bystrici, za čo inkasoval okolo milión slovenských korún. Vraždiť mal na objednávku doživotne odsúdeného Mikuláša Černáka. Obžalovaný celý čas tvrdil, že je nevinný. V osudný deň v Banskej Bystrici údajne nebol a Karcela ani nepoznal. Obžalobu označil za krivú, falošnú a nepravdivú.

„Nemám nič spoločné s vraždou Karcela,“ zdôrazňoval pred senátom OS. Jeho obhajca Milan Kuzma žiadal oslobodenie spod obžaloby. Voči rozsudku podal Branislav Adamčo odvolanie priamo v súdnej sieni.

Podľa Černáka má „chorý mozog“

Adamčo sa stal neslávne známy brutálnou vraždou v Moste pri Bratislave. Zabijaka si údajne najal mafián Karol Mello, ktorý sa ukrýva na Belize, na to, aby zabil expolicajta Juraja Gála. Adamčo však miesto Gála strieľal po aute, v ktorom sa nachádzala jeho partnerka a 10-ročný syn. Toho Adamčo po pristúpení k autu „dorazil“.

„Ak by tento mafián nebol nosil za našich čias ešte plienky a toto by bol vykonal, tak by som mu bol osobne z jeho hlavy vystrelil ten jeho chorý mozog. Pretože to, že si nebol istý, kto v tom aute sedí, je len jeho vyviňovanie sa, keď je dokázané, že ešte prišiel aj k autu a dal rany istoty žene aj chlapcovi, ktorí ešte žili,“ povedal o vražde odsúdený Mikuláš Černák.