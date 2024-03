Lacný obchod Biedronka chce na Slovensku obsadiť viaceré pozície. Ponúka plat až 3 500 eur a firemné auto

Superlacná Biedronka hľadá ľudí na viaceré funkcie.

Poľská sieť supermarketov Biedronka zháňa zamestnancov. Na portáli Profesia zverejnili ponuku na pozíciu IT infrastructure managera. Reťazec potenciálnych záujemcov láka na mesačný plat až do výšky 3 500 eur.

Biedronka hľadá aj zamestnanca na pozíciu tax managera. Nový zamestnanec by sa na tejto pozícii staral o vybudovanie IT infraštruktúry pre spoločnosť Jeronimo Martins Slovakia, ponúkal by nepretržitú IT podporu a pôsobil by ako primárny sprostredkovateľ medzi IT tímami v Poľsku. Pracovná pozícia zahŕňa niekoľko povinností, ktoré nájdeš v inzeráte. Na túto pozíciu je ponúkaný plat do 2 800 eur.

Okrem platu láka Biedronka na mnohé pracovné benefity. Nový zamestnanec má k dispozícii aj firemné auto na súkromné použitie. Pracovať bude v dynamickom, novom a medzinárodnom prostredí. Medzi ďalšie ponúkané pozície patria controlling analyst (2 300 eur), buying specialist (2 000 eur), administration specialist (1 600 eur).

Prvé pobočky by mala Biedronka otvoriť v najväčších slovenských mestách, ako sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Trnava a Žilina. Nie je však ešte známe, na ktorých konkrétnych pozemkoch to bude. Je teda otázkou, či sa Biedronka v budúcnosti rozšíri aj do menších obcí.