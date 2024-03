Česko zasiahlo zemetrasenie. Zaznamenali ho aj na u nás

Slovenské seizmografy ho zachytili na západe Slovenska v Modre aj na Železnej studničke.

Českú republiku zasiahlo pomerne silné zemetrasenie. Otrasy ľudia cítili v okruhu niekoľkých kilometrov. Portál iMeteo uviedol, že ich zaznamenali aj na Slovensku. Podľa Geofyzikálneho ústavu Akadémie vied SR išlo na české pomery o stredne silné zemetrasenie. Slovenské seizmografy ho zachytili konkrétne v Modre aj na Železnej studničke.

Európske stredomorské seizmologické stredisko (EMSC) informovalo, že zemetrasenie sa začalo vo štvrtok približne o 11.41 h. Malo silu 3,4 magnitúdy. Epicentrum sa nachádzalo 12 kilometrov od mesta Blatná a 59 kilometrov od Plzne.

Obyvatelia zatiaľ neohlásili žiadne škody. „Bol som v kancelárii dielne. Zrazu to zadunelo, tak som sa šiel pozrieť na dielňu, či sa nestal nejaký problém. Všetci len pozerali z okna, čo sa stalo, pretože sa zatriasol celý dom. Bolo to asi ako keby veľmi ťažká technika, ktorá tu však nebola, jazdila pri dome. Nič nám nespadlo, len to dunelo,“ opísal pre iDNES.cz jeden z obyvateľov.

„Pocítili sme obrovský otras, zatriasli sa okná. Vydesení obyvatelia nám volali,“ vyhlásila starostka Mirotíc Martina Mikšíčková.