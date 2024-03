VIDEO: V Ružomberku uprostred cesty ležala dvojica ľudí a blokovala cestu. Okoloidúci si ich len natáčali

Pomohol až kamionista. Dvojica bola zrejme pod vplyvom alkoholu.

Ružomberčania boli svedkami nezvyčajného incidentu. Uprostred cesty na priechode pre chodcov ležali muž a žena, ktorí boli zjavne v podnapitom stave. K incidentu došlo pred železničnou stanicou v Ružomberku. Upozornil na to portál Žilinák.sk.

Jeden zo svedkov celú situáciu natočil a zverejnil na svojom Facebooku. Žena na neho nadávala a ukazovala mu vulgárne gestá. Muž sa po chvíli postavil na nohy a odišiel, no ženu nechal ležať na ceste. Nikto z okoloidúcich jej nepomohol. Autá ju namiesto toho začali obchádzať.

Hrdinom bol kamionista

Záchrancom sa stal až vodič kamiónu, ktorý sa na ženu už nedokázal pozerať a išiel jej pomôcť. Na okoloidúcich kričal, že prečo sa len pozerajú a nepomôžu jej. Nakoniec jej pomohol aj jeden z okoloidúcich a spoločne ju odtiahli mimo cesty a postavili na nohy.

Incident si vyžiadal množstvo reakcií v komentároch od ľudí pod príspevkom. Mnohí kritizovali, že im svedkovia nepomohli skôr. „Je to smutný pohľad, ale natáčať si to, nechať ju/ho ležať na ceste je trošku úbohé... Však druhý to spraví za mňa, však?“ napísal jeden používateľ.

„Ako vážne radšej budete natáčať, než tých ľudí zdvihnúť a odniesť? To musel pomôcť až kamionista?“ napísal ďalší.

Niektorí to zas zobrali s humorom a v komentároch si zavtipkovali. „Mesto: ‚Potrebujeme retardéry na stanici!‘ Stanica: ‚Retardéry máme na priechode. Retardéry na priechode...‘“ napísal jeden.