VIDEO: Explózia výbušniny či Molotovov koktail. Takto prejavujú Rusi nespokojnosť s voľbami, zadržali najmenej 7 ľudí

V Rusku v prvý deň prezidentských volieb zadržali už najmenej sedem ľudí, ktorí sa vo volebných miestnostiach dopustili vandalizmu. Úrady neuviedli, či išlo o protesty proti Vladimirovi Putinovi.

Britská stanica BBC ako príklad uviedla, že ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) začal trestné stíhanie proti 20-ročnej žene z Moskvy, ktorá do volebnej urny vo volebnej miestnosti naliala žiarivú zelenú tekutinu, pričom vykrikovala proukrajinské slogany.

Sledkom začal túto mladú ženu stíhať pre podozrenie z „bránenia výkonu volebných práv alebo práce volebných komisií“.



Rovnaký incident – s použitím zeleného dezinfekčného roztoku alebo atramentu – sa podľa podpredsedu ruskej Ústrednej volebnej komisie Nikolaja Bulajeva odohral aj vo volebných miestnostiach v Rostove na Done na juhu Ruska, v Karačajevsko-čerkeskej republike na Kaukaze i vo Voronežskej oblasti na juhozápade európskej časti Ruska.



Iná Moskovčanka podpálila volebnú urnu, za čo ju zadržali. Ďalšieho voliča zadržali za zapálenie ohňostroja vo volebnej miestnosti. Jedna Ruska hodila Molotovov koktail do školy v Petrohrade, v ktorej sú hlasovacie miestnosti. Volebný predstaviteľ Maxim Meiksin na sociálnej sieti Telegram napísal, že „policajti tieto protizákonné kroky okamžite zastavili. Nikto nebol zranený“.

A woman set fire to a voting booth in #Moscow



She doused the booth with flammable liquid, set it on fire and immediately began recording it on her smartphone. pic.twitter.com/lAKXQqCEtY