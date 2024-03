Dve obľúbené stanice na Slovensku končia. Operátori však majú pre divákov alternatívu, ktorá ich nahradí

Nahradiť by ich mali slovenské verzie týchto staníc.

Obľúbené televízne stanice Prima Cool či Prima Love, ktoré vysielajú známe filmy a seriály, musia operátori stiahnuť z ponuky. Prima pre ne totiž nemala zakúpené vysielacie práva aj na území Slovenska. Česká spoločnosť FTV Prima môže na Slovensku šíriť len Prima Plus a CNN Prima News.

Nahradiť by ich mali slovenské verzie týchto staníc s trochu upravenými názvami Prima Cool SK a Prima Love SK, ktorých vysielanie budú smerovať na územie Slovenska. Stanicu Prima Cool SK plánujú spustiť do konca júna 2024. Zároveň s tým zrušia jej českú verziu.

Stanicu Prima Love SK by mali pridať až v druhej polovici tohto roka. „Podrobnosti programovej skladby, ktorú okrem vlastnej tvorby doplnia aj vybrané akvizičné tituly, predstaví skupina Prima verejnosti už čoskoro,“ uviedli. Zmeny by sa mali neskôr dotknúť aj staníc ako Prima Plus, Prima Krimi či Prima Max.