Agresívny muž sa v bratislavskom podniku vyhrážal nožom. Aj keď napadol viacerých ľudí, polícia ho nechala odísť

Polícia nechala agresívneho muža odísť napriek tomu, že mohol potenciálne ohroziť viacerých ľudí.

Počas víkendu zasahovalo v bratislavskom podniku Bistro Háj niekoľko policajných hliadok. Dôvodom bol agresívny muž, ktorý napadol čašníka a hosťom sa vyhrážal nožom. Polícia ho však podľa tvrdenia svedkyne aj napriek vyhrážkam a napadnutiu pustila, na čo sa muž pokúšal znova vrátiť do podniku.

Redakcii Refresheru sa celú situáciu rozhodla opísať zákazníčka, ktorá mala v spomínanom podniku narodeninovú oslavu. „Zrazu vošiel neznámy pán s veľmi zvláštnym a neprítomným pohľadom. Mal chuť na cheesecake, ale keďže bol od prvej chvíle agresívny, pán čašník ho odmietol obslúžiť. To ho rozčúlilo a opľul vitrínu, kde boli koláče uložené, následne fyzicky napadol čašníka,“ uviedla pre Refresher svedkyňa udalosti.

Jej príbuzní agresívneho muža vyviedli von a v bistre sa pred útočníkom zamkli, aby ich neohrozoval. „Útočník vytiahol z vrecka nôž a zaklopal ním na okno ako vyhrážku pre môjho kamaráta, ktorý ho vyviedol von. Zavolali sme políciu a prečkali sme v zamknutom podniku,“ uviedla.

Polícia prišla, no s mužom nič nespravila

Na miesto sa podľa slov svedkyne dostavila prvá policajná hliadka, ktorá muža našla na zastávke električky pred podnikom. Počas vypočúvania bol na policajtov agresívny a do jedného z nich strčil. Do pár minút sa na miesto dostavili ďalšie dve policajné autá.

„Dvaja policajti prišli do bistra, aby vypočuli čašníka, ktorého napadol, a pár ďalších ľudí sa prihovorilo a dosvedčilo, čo sa stalo. Zanedlho boli policajné autá fuč a útočník sa vrátil pred bistro, kde sme opäť zostali zamknutí,“ dodala. Páchateľ sa pred bistrom vymočil a odišiel. Polícia agresívneho muža pustila aj napriek tomu, že bol nebezpečný.

„Úprimne, bezpečne som sa necítila a konanie policajtov, ktorí nás majú chrániť pomáhať, absolútne odsudzujem, pretože nás ani neochránili a ani nám nepomohli. My sme mali možnosť skryť sa do bezpečia a zamknúť sa v podniku, ale mohlo to skončiť obrovskou tragédiou a útočník mohol ublížiť ktorémukoľvek okoloidúcemu, okoloidúcej, ktorí takúto možnosť na zastávke električky nemali. Bol absolútne nepríčetný,“ hovorí.

Refresher oslovil aj prevádzkarku podniku, ktorá sa však k prípadu zatiaľ nechcela vyjadriť. Michal Szeiff z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva v Bratislave pre Refresher uviedol, že sa prípadom zaoberá polícia.

„Vo Vami uvedenom prípade boli na miesto vyslané viaceré policajné hliadky, pričom tie po príchode vykonali potrebné úkony. Zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III je vedené trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu výtržníctva,“ napísal v stanovisku. Na otázku, či polícia v prípade pochybila, nereagoval.