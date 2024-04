Známy veľkoobchod sťahuje z predaja niekoľko výrobkov, nebezpečné sú hlavne pre alergikov. Vrátiť ich môžeš do konca týždňa

Obchodný reťazec METRO sa zákazníkom ospravedlnil za spôsobené nepríjemnosti.

Veľkoobchod potravín Metro sťahuje z predaja tri výrobky. Na webe informujú, že dôvodom je výskyt stôp mliečnej bielkoviny, ktoré nie sú deklarované v označení.

Z predaja sťahujú Mleté oškvarky 250 g so šaržou 34 L 01 02 09 01, Bravčové oškvarky mleté 5 kg so šaržou 34 L 01 02 09 01 a ARO Bravčovú masť 500 g so šaržou 64 L 01 02 09 01. Všetky výrobky sú od dodávateľa JAV-AKC SRO.

„Ak ste si uvedené šarže zakúpili a máte ich k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ich v prípade alergie na mliečnu bielkovinu nekonzumovali. Výrobky ste si mohli zakúpiť v čase od 16.1.2024 do 28.3.2024. Výrobky môžete vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash &Carry SR,“ informujú.

Veľkoobchod uvádza, že zákazníkovi za zakúpené výrobky po predložení dokladu vrátia peniaze. Vrátiť ich však treba do 7. apríla 2024.

Zdroj: metro.sk