Mimoriadny príhovor prezidentky Čaputovej: Pri rozhodovaní nehľadajme dokonalého politika

Čaputová v príhovore povedala, že Slovensku praje prezidenta, ktorý sa bude venovať skutočným a dôležitým témam pre našu krajinu.

Prezidentka Zuzana Čaputová oslovila Slovákov v mimoriadnom príhovore. Občanov chcela požiadať, aby využili svoje volebné právo a išli voliť kandidáta, ktorý ich viac presvedčil.

„Nehľadajme dokonalého politika“

Prezidentka zdôraznila, že Slováci nemajú hľadať dokonalého politika, lebo taký nie je. „Všetci sme omylní. Hľadajme najväčšiu mieru svojho stotožnenia s niektorým z kandidátov. Stotožnenia názorového a hodnotového. Všímajme si, čo ponúkajú, či sú ich slová a skutky v súlade, či sa v kampani správajú férovo, do akej miery majú potrebu útočiť v osobnej rovine, ako zvládajú svoje emócie. Pretože tak, ako kandidát vedie svoju kampaň, tak bude neskôr vykonávať aj svoj mandát,“ povedala Čaputová.

Budúci prezident a vojna

Ďalej prezidentka uviedla, že oboch kandidátov na prezidenta mala možnosť za svoj 5-ročný mandát spoznať. Podľa jej slov nezatiahne Slovensko do vojny ako Peter Pellegrini, tak ani Ivan Korčok. Rovnako povedala, že ani jeden z nich nevyšle na Ukrajinu žiadneho vojaka. „Jednak na to prezident nemá právomoc a nemajú na to ani žiadny dôvod,“ uzavrela tému vojny, ktorá bola súčasťou kampane.

Čaputová v príhovore uviedla, že Slovensku praje prezidenta, ktorý sa bude venovať skutočným a dôležitým témam pre krajinu, akými sú napríklad kvalita života, sociálna inklúzia, vzdelávanie, kultúra, ochrana menšín, životné prostredie, zahraničná politika a obhajoba záujmov krajiny.

Na záver dodala, že by si priala, aby mal budúci prezident šancu prispieť k tomu, že nezaostávame za našimi susedmi. „Naopak, bude mať zdravú ambíciu byť medzi najlepšími. A že bude mať skvelé meno vo svete a zároveň tu, doma, bude mať obyvateľov ochotných urobiť pre jeho rozvoj maximum. Prajem budúcemu prezidentovi, aby mal energiu i šancu prispieť k naplneniu takejto služby pre Slovensko.“