Prezidentka reaguje na kampaňovú stratégiu strašenia vojnou. Slovákom pripomína kompetencie prezidenta

Zuzana Čaputová uviedla, že ju mrzí, že až do poslednej chvíle je súčasťou predvolebnej kampane zahrávanie sa so strachom.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa prostredníctvom sociálnych sietí prihovorila Slovákom v kontexte predvolebnej kampane prezidentských volieb. Vyjadrila zarmútenie nad tým, že do poslednej chvíle je súčasťou kampane zahrávanie sa so strachom občanov prostredníctvom vojny.

Hlava štátu zvýraznila, že nie je na mieste obava, že budúci prezident môže Slovensko zatiahnuť do vojny. Uviedla, že počas piatich rokov vykonávania svojho mandátu mala možnosť spoznať obidvoch terajších kandidátov na prezidenta.

„S čistým svedomím a presvedčením môžem povedať, že ani Peter Pellegrini, ani Ivan Korčok nás do žiadnej vojny nezatiahnu a ani nevyšlú na Ukrajinu žiadneho nášho vojaka. Jednak na to nemajú právomoc a obidvaja to vylúčili,“ uviedla prezidentka.



Čaputová vo svojom odkaze Slovákom uviedla, že budúceho prezidenta potrebujú občania na to, aby sa podieľal na vytváraní úspešného príbehu krajiny. K tomuto príbehu má podľa Čaputovej nový prezident prispievať udržiavaním priaznivej spoločenskej klímy a prostredia, ktoré bude žičiť vzdelanosti, demokracii, kreativite aj slobode myslenia. Do tohto príbehu podľa hlavy štátu nepatrí strašenie vojnou.