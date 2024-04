Košické letisko preplo na letný režim, od dnešného dňa môžeš letieť do 17 dovolenkových destinácií. Ponúkajú aj lacné lety

Košické letisko začalo rok vo svižnom tempe.

Košické letisko preplo od 31. marca do letného režimu, ktorý bude trvať do 26. októbra. Počas sezóny majú naplánovaných vyše 900 charterových letov do 17 destinácií v 11 krajinách.

Cestovatelia sa môžu dostať na miesta ako Egypt, Tunisko, Cyprus či do gréckych destinácií Heraklion, Rodos, Thessaloniki, Zakynthos a Patras. Z letiska sa 3-krát týždenne dostaneš do Zürichu, 6-krát týždenne do Varšavy a 14-krát týždenne do Viedne. Nízkonákladová spoločnosť Ryanair lieta do destinácií ako Londýn, Praha, Liverpool, Dublin či Zadar.

Letisko ponúka lety aj na Balkán, konkrétne do Albánska, Bulharska, Chorvátska či Čiernej Hory. Cestovatelia sa dostanú aj do Španielska či Talianska. „Zájazdy a letenky sú dostupné prostredníctvom cestovných kancelárií a leteckých agentúr,“ informuje letisko.

Košické letisko začalo rok vo svižnom tempe. Počet cestujúcich sa za prvý kvartál blíži ku 100 000. „ Za prvý kvartál prešlo našimi bránami 97 732 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 6,4 %. V porovnaní s ,predcovidovým‘ rokom 2019 ide o nárast o 15,4 %. Najväčším dopravcom bol Ryanair. Nasledovala spoločnosť Austrian Airlines a Wizz Air,“ informujú.