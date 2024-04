,,Teraz môžeš povedať ty, takto sa to robí, do psej matere,“ pogratuloval Fico Pellegrinimu k výsledku volieb

Peter Pellegrini so straníckymi kolegami, s Robertom Ficom a Ivanom Gašparovičom predstúpil pred médiá.

„Chcem ti osobne zablahoželať k výsledku, o ktorý som sa pokúšal aj ja. Ale možno som nemal dobre nastavené hviezdy,“ pogratuloval premiér Robert Fico svojmu bývalému straníckemu kolegovi Petrovi Pellegrinimu. Robert Fico v minulosti neúspešne kandidoval za prezidenta SR.

Kamarátsky víťazovi zablahoželal a podotkol, že teraz by mohol on povedať: „Takto sa to robí, do psej matere,“ čím rozosmial publikum v centrále.

„Chcem brániť medzinárodné ukotvenie“

„Chcem byť prezidentom, ktorý bude vždy rešpektujúc brániť medzinárodné ukotvenie, chrániť a brániť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, chrániť a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky,“ hovorí Peter Pellegrini.

Voličom odkázal, že verí, že sa mu bude aj naďalej dariť podporovať vládu. Pričom narážal na ciele, ktoré si stanovili na začiatku vládnutia v programovom vyhlásení.

Na pódiu vystúpil aj Ivan Gašparovič, ktorý novozvolenému prezidentovi rovnako zablahoželal k výsledku.

