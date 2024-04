250 miliónov mŕtvych Európanov: ruský politológ v relácii uviedol, že Moskva chce zmeniť budúcnosť Európy

Podľa ruského politológa by mala Moskva vymenovať aj európske mestá, ktoré by mali Rusi zničiť.

V pondelkovom vysielaní ruskej relácie Vladimira Soloviova vyhlásil politológ Dmitrij Jevstafiev, že Moskva chce zmeniť budúcnosť Európy. Pod touto „zmenou“ si predstavuje zabitie alebo zmrzačenie 200 až 250 miliónov Európanov. Je to podľa neho nevyhnutnosť a cena za jadrovú vojnu, ktorú divákom moderátor aj hostia propagandistickej relácie ponúkajú ako najlepšie riešenie konfliktu na Ukrajine, upozorňuje denník Pravda.

„Musíme dať každému európskemu občanovi najavo, že aj on môže zomrieť. Pretože posledných 60 rokov žil Európan s pocitom nesmrteľnosti,“ povedal v relácii ruský politológ Jevstafiev. Počas svojho rozprávania uviedol aj to, že Moskva by mala vymenovať európske mestá, ktoré by mali Rusi zničiť. „A koľko bude obetí po tom, čo päť alebo šesť jadrových striel zasiahne Paríž,“ vyhlásil.

Bizarný plán s pohľadnicou a bombardovanie Európy

Jevstafiev počas rozhovoru načrtol dokonca aj svoj plán, podľa ktorého by malo Rusko poslať všetkým ľuďom v Európe pohľadnicu. Na nej by bol zobrazený ich domov, vojenská základňa a miesto, kde by došlo k úderu.

V štátnej propagandistickej relácii sa o bombardovaní európskych miest atómovými bombami Ruska rozprával moderátor relácie už aj v minulosti. „Nemôžem sa rozhodnúť, či Paríž alebo Marseille,“ „uvažoval“ Soloviov. „Samozrejme, Bukurešť. Potom Paríž, Marseille a Lyon,“ konkretizoval neskôr. „Lyon je pekné mesto, majú tam festival ohňa,“ doplnil jeden z jeho hostí.