Hlas-SD chce na stoličke predsedu parlamentu Richarda Rašiho. Nie je jasné, kto by ho vystriedal na poste ministra

Erik Tomáš avizoval, že Hlas-SD nominuje za predsedu parlamentu Richarda Rašiho.

Minister práce a podpredseda strany Erik Tomáš v diskusnej relácii Rádia Expres povedal, že Richard Raši bude nominantom strany Hlas-SD na post predsedu Národnej rady SR. Trvá na stanovisku, že pozícia naďalej patrí Hlasu-SD aj po zvolení lídra strany a bývalého predsedu snemovne Petra Pellegriniho za prezidenta.

„My sa budeme dožadovať dodržania koaličnej dohody. Ak má existovať nejaká dôvera medzi partnermi, má sa opierať o koaličnú dohodu a programové vyhlásenie vlády,“ zdôraznil Tomáš s tým, že zvolením Pellegriniho za prezidenta sa nezmenili počty poslancov a politická mapa.

Ozrejmil, že podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková sa rozhodla pokračovať v práci ako ministerka hospodárstva. Zatiaľ nepovedal, kto nahradí Rašiho na poste ministra investícií a informatizácie.

Pri voľbe nového predsedu parlamentu Tomáš neočakáva od opozície podporu. Podčiarkol preto, že zvoliť si ho musí koalícia. „Pokiaľ k dohode nedôjde, tak žiadna voľba nebude. Nič sa však nedeje, nenaruší to chod parlamentu,“ uviedol s tým, že vedením NR SR už je poverený podpredseda snemovne Peter Žiga. Dodal tiež, že miesto Pellegriniho do parlamentu nastúpi náhradník a zákony vládnej koalície by mali prechádzať.