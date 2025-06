Dlhodobé predpovede naznačujú, že leto 2025 bude v strednej Európe nadpriemerne teplé a suché, no s možnosťou výskytu intenzívnych búrok.

Leto 2025 v strednej Európe a na Slovensku sa podľa najnovších sezónnych predpovedí očakáva ako mimoriadne teplé a suché. Odborníci upozorňujú na zvýšené riziko extrémnych javov, ako sú vlny horúčav, sucho či silné búrky.

Na Slovensku sme už v posledných rokoch svedkami čoraz častejšieho výskytu intenzívnych búrok, vrátane supercelárnych systémov, ktoré prinášajú krúpy, prívalové dažde či silný vietor. V lete 2024 napríklad búrka výrazne zasiahla areál festivalu Pohoda.

Mimoriadne silná bola aj búrka v septembri 2024, ktorá spôsobila rekordné zrážky v strednej Európe. Tie viedli k záplavám aj na viacerých miestach Slovenska, najmä v západnej časti krajiny. S otázkami o extrémnom počasí, ktoré nás môže v lete čakať, sme sa obrátili na SHMÚ, no ústav sa rozhodol na naše otázky neodpovedať.

V tomto článku si prečítaš: Aké počasie očakávajú odborníci na Slovensku počas leta 2025.

Prečo by leto mohlo byť mimoriadne teplé a suché, no zároveň hrozia silné búrky.

Ako sa zmenilo naše leto za posledné roky.

Ako súvisí extrémne počasie s klimatickou krízou.

Odborníci upozorňujú na to, že aj tento rok by sme sa mali pripraviť na teplotne nadpriemerné obdobie, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, a búrky. Odborníčka Miriam Jarošová, ktorá viac ako 20 rokov pôsobila v SHMÚ, v súčasnosti vyučuje na Žilinskej univerzite a zároveň ju diváci poznajú ako moderátorku relácie Najlepšie počasie na TV JOJ, pre Refresher povedala, že letné mesiace budú v našom regióne pravdepodobne veľmi teplé a suché, hoci s možnosťou výskytu lokálnych búrok.



Podľa aktuálnych modelov ECMWF a CANSIPS bude nad severnou a strednou Európou dominovať rozsiahla výšková tlaková oblasť. Tá zabezpečí veľmi teplé počasie najmä v júli a auguste. Očakávajú sa výrazné teplotné odchýlky nad dlhodobým priemerom, čo zvyšuje pravdepodobnosť vĺn horúčav a sucha aj na Slovensku. Vlny extrémnych teplôt sa podľa dlhodobých klimatických analýz vyskytujú čoraz častejšie.

„Dlhodobé predpovede veľkých predpovedných centier, ako je napr. ECMWF, hovoria, že aj toto leto bude horúce, v priestore strednej Európy aj so suchom, no s možnosťou lokálnych intenzívnych zrážok. Niečo podobné, čo poznáme z minulých liet. Nepríjemné by mali byť aj vlny horúčav,“ vysvetľuje Jarošová.

Dopĺňa však, že ide o všeobecný „nástrel“ vývoja počasia a nie konkrétnu predpoveď na jednotlivé mesiace. „Ťažko túto informáciu premeniť na jednotlivé mesiace, lebo môže byť jeden letný mesiac chladnejší, ale zvyšné dva to vykompenzujú a leto ako celok bude zo štatistického pohľadu teplé alebo až nadpriemerne teplé.“

Z meteorologického hľadiska podľa nej nemá zmysel spoliehať sa na takéto dlhodobé predikcie. „Seriózna predikcia, teda aj s teplotami vzduchu, aj s predpoveďou zrážok, sa dá pripraviť maximálne na 3-4 dni dopredu,“ upozorňuje.

Riziko silných búrok a prívalových dažďov

Hoci leto bude pravdepodobne suché, vysoké teploty a vlhkosť môžu vytvárať podmienky pre silné búrky. Príkladom je búrka Boris zo septembra 2024, ktorá priniesla rekordné zrážky v strednej Európe a spôsobila záplavy aj na Slovensku.



Podľa správy Copernicus o stave klímy sa Európa otepľuje rýchlejšie ako iné časti sveta. To vedie k častejším výkyvom počasia – horúčavám, suchám, ale aj intenzívnym zrážkam. Modely zároveň naznačujú, že tieto javy budú v budúcnosti ešte silnejšie.



Leto 2025 pravdepodobne prinesie na Slovensko a do okolitých krajín výrazné horúčavy a sucho s potenciálom pre lokálne extrémne búrky. Je preto dôležité sledovať vývoj predpovedí, pripraviť sa na horúčavy a klimatické extrémy vopred.

Klimatické zmeny zosilňujú extrémy

Otázkou zostáva, do akej miery sú tieto zmeny výsledkom klimatickej krízy. Miriam Jarošová síce zdôrazňuje, že ide o doménu klimatológov, no zároveň priznáva, že zmeny v atmosfére majú významný vplyv na súčasné počasie. „Je veľmi pravdepodobné, že vlny horúčav, ktoré sa u nás objavujú stále častejšie a dlhšie trvajú, sú spôsobené aj zmenou podmienok v atmosfére,“ tvrdí.

Rovnako si všímame, že v priebehu posledných rokov dochádza k čoraz väčšiemu výskytu extrémnych javov. „Vidíme, že zimy nie sú také, ako sme boli zvyknutí, chýba sneh v nížinách Slovenska. Leto má zase vyššie teploty vzduchu, kedysi sme mali letné počasie s teplotou do 30 °C v tých najteplejších lokalitách a na severe sme sa s maximálnou teplotou dostali do 23 °C. Teraz sa teplota 30 °C stále častejšie objavuje aj na Kysuciach a Orave a južné lokality majú teplotu nad 35 °C,“ opisuje odborníčka.

Výsledkom sú aj častejšie búrky s vysokými zrážkovými úhrnmi alebo, naopak, extrémne suchá. „Máme teda teplejšie leto, častejšie sa objavujú búrky s vysokými zrážkovými úhrnmi, alebo potom sucho. Uvidíme, čo si pre nás pripravilo toto leto,“ dodáva Jarošová.

Oslovili sme aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s otázkami o očakávanom vývoji počasia v letných mesiacoch, vrátane možných vĺn horúčav, búrok či dopadov klimatickej zmeny. Z ústavu nám však odpovedali, že takéto predpovede niekoľko mesiacov vopred neposkytujú, keďže ide o modely s vysokou mierou neistoty.



„Žiaľ, neviem vyhovieť Vašej požiadavke. Moji kolegovia, meteorológovia odmietajú predpovedať počasie niekoľko mesiacov vopred,“ uviedli v odpovedi. Zároveň dodali, že by neradi šírili nepresné alebo zavádzajúce informácie, ktoré by v prípade nesplnenia mohli viesť k nedôvere verejnosti.



Na naše ďalšie otázky ohľadom možného výskytu extrémnych javov v lete a či sa ich výskyt zvyšuje a to, aké má na počasie vplyv klimatická zmena, už SHMÚ neodpovedal.