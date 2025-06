Greta Thunberg a ďalší aktivisti sa plavia k pásmu Gazy, chcú prelomiť izraelskú blokádu.

Medzinárodne známa klimatická aktivistka Greta Thunberg a ďalších 11 aktivistov vyrazili na lodi Madleen z talianskej Sicílie smerom k pásmu Gazy. Ich cieľom je prelomiť izraelskú blokádu a upozorniť na prebiehajúcu humanitárnu krízu v tejto oblasti. Loď prevádzkuje aktivistická skupina Freedom Flotilla Coalition, informuje The Guardian.

Na palube lode Madleen sú aj známe osobnosti – napríklad herec Liam Cunningham zo seriálu Game of Thrones a europoslankyňa Rima Hassan, pôvodom Palestínčanka. Izrael jej zakázal vstup do krajiny kvôli jej kritike izraelských útokov na Gazu.

Loď vyplávala v nedeľu z prístavu Catania a aktivisti pred odchodom vystúpili na tlačovej konferencii. „Robíme to preto, lebo nech sú proti nám akékoľvek prekážky, musíme to skúšať ďalej. Pretože v momente, keď to prestaneme skúšať, strácame svoju ľudskosť,“ povedala Thunberg so slzami v očiach. „A akokoľvek je táto misia nebezpečná, nie je ani zďaleka taká nebezpečná ako ticho sveta tvárou v tvár genocíde, ktorá sa odohráva naživo pred našimi očami.“

Palestíne hrozí hladomor

Izrael opakovane odmieta obvinenia z genocídy. V polovici mája však mierne uvoľnil blokádu a umožnil obmedzený prísun humanitárnej pomoci. OSN a humanitárne organizácie však varujú, že ak sa pomoc nezvýši, pásmu Gazy hrozí hladomor. Okrem izraelských obmedzení komplikujú dodávky aj rozpad právneho poriadku a rozšírené rabovanie.

Cesta aktivistov by mala trvať približne sedem dní, ak im nezabránia v pokračovaní. Thunberg mala pôvodne vyplávať už v máji na inej lodi s názvom Conscience. Táto plavba však zlyhala po tom, čo bola loď údajne napadnutá dvoma dronmi v medzinárodných vodách pri Malte. Aktivisti z útoku obvinili Izrael.

