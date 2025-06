Redaktorka Televízie Markíza Gabriela Kajtárová po rokoch končí. Rozhodla sa tak po dlhodobých problémoch v televízii, ktoré podľa nej vyvrcholili odchodom moderátora Viktora Vinczeho. Pre Refresher prezradila, či chce aj naďalej zostať v médiách.

Redaktorka Televízie Markíza Gabriela Kajtárová dnes na sociálnych sieťach oznámila, že v Markíze končí. Urobila tak iba pár týždňov po tom, čo bývalý moderátor Televíznych novín Viktor Vincze povedal, že dostal výpoveď.

Napriek tomu, že redakcia Televíznych novín napísala po odchode Vinczeho otvorený list, v ktorom kritizovala rozhodnutie vedenia, Kajtárová je jedna z mála redaktorov, ktorí svoju nespokojnosť vyjadrili odchodom z televízie. Kajtárová pre Refresher povedala, že odchod pre ňu nebol jednoduchý.

„Také náročné rozhodnutie, ako je odchod z práce, ktorú som milovala, som určite neurobila len sama. Konzultovala som ho s viacerými kolegami a viedli sme o tom dlhé debaty – celé týždne. Napokon je to však veľmi osobná vec a každý si to musí zvážiť sám,“ povedala Kajtárová pre Refresher.

„Rozhodnutie odísť z najsledovanejšej televízie, kde mnoho ľudí pracuje aj dve desaťročia, sa určite nerodí ľahko. Je prirodzené, že takéto rozhodnutie si každý nejako v sebe spracúva. Ja tým, ktorí zostali, držím palce, aby sa rozhodli správne. To, že ľudia neodchádzajú, však vôbec nemusí znamenať, že sú spokojní. Mnohí sa rozhodli zostať a ďalej bojovať za to, aby Markíza vysielala seriózne a kvalitné správy, pretože veria, že sa to ešte dá. Keby som ten pocit mala aj ja, zostala by som,“ vysvetlila redaktorka.

Odchod Viktora Vinczeho bol poslednou kvapkou

Pre Kajtárovú bolo po dlhodobých problémoch s Markízou poslednou kvapkou odchod Viktora Vinczeho. „To, čo sa deje Viktorovi Vinczemu, nie je prípad ‚pravda uprostred‘. Je to obyčajná pomsta voči odvážnemu človeku, ktorý riskoval celú kariéru za vyššie princípy a nakoniec o ňu aj prišiel. Preradenie najlepšieho moderátora na nejaký smiešny web a následná výpoveď to len zaklincovali. Pre mňa to bola posledná kvapka – profesijne, ale hlavne ľudsky. Stačilo,“ napísala.

Kajtárová na Instagrame napísala, že v Markíze prišli problémy po tom, ako televízia zmenila majiteľa. Spomenula aj cenzúru. Silné politické témy v Televíznych novinách predbiehali reportáže o počasí, zmrzline a dianí v slovenských záhradkách.

„Moje rozhodnutie dozrelo v momente, keď v bulvári vyšiel ďalší diskreditačný článok o mojom kolegovi. Inštinkt aj indície ukazovali, že bol pripravovaný cielene – v útrobách firmy, pre ktorú pracujem,“ napísala na sociálnej sieti.

Kajtárová z médií neodchádza

Gabriela Kajtárová tvrdí, že z médií neodchádza, neprezradila však, kam pôjde. Ešte tri mesiace však zostáva zamestnankyňou Markízy, na obrazovkách sa však už neobjaví.

„Čo sa týka mojich ďalších plánov, určite sa chcem naďalej venovať žurnalistike – bol to jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodla odísť. Chcem pracovať slobodnejšie, podľa vlastných predstáv a v médiu, ktoré mi to umožní. Kam povedú moje ďalšie kroky, sa ešte rozhodujem, ale slovami klasika: nikam neodchádzam,“ dodala.