Prokurátor z kauzy Kuciak: Celé pojednávanie začne úplne od začiatku, Bödör nemal s vraždou nič (Rozhovor)

Najvyšší súd koncom mája zrušil rozsudok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Rozsiahly spis tak dostane na stôl nový senát.

Minulý rok sa zmenili aj dozorujúci prokurátori prípadu, keď po zániku Úradu špeciálnej prokuratúry odišli Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš a prípad prevzali Peter Kysel a Vladimír Kuruc. Dnes už advokát Harkabus v rozhovore odpovedá na to, či by podľa neho Alena Zsuzsová mohla začať vypovedať alebo či mal ako dozorujúci prokurátor pochybnosti o tom, kto vraždu Jána Kuciaka objednal. Rozhovor je prepisom diskusie v Žiline ku knihe Tajomstvá Kočnerovej knižnice, ktorú napísal reportér ICJK Tomáš Madleňák.

Nedávno nám do redakcií nečakane pristála tlačová správa Najvyššieho súdu, že po dvoch rokoch zrušili rozsudok Špecializovaného trestného súdu v kauze Kuciak. Prípad sa tak vracia na Špecializovaný trestný súd, no pridelia ho novému senátu. Aká bola vaša reakcia, keď ste sa to dozvedeli?

Neprekvapilo ma to. Vyplývalo to podľa nášho názoru a aj z nášho odvolania. Rozsudok Špecializovaného trestného súdu trpel vážnymi logickými chybami a jednoducho bol na zrušenie. Hovorím to s výhradou, že som ešte nečítal písomné vyhotovenie zrušujúceho uznesenia, na ktoré som zvedavý.

Najpodstatnejšia vada toho rozsudku je, že bez toho, aby Zsuzsová akokoľvek priznala svoj podiel na objednávke vraždy, tak jej dvaja sudcovia zo senátu sami vložili motív. Podľa mňa bez akejkoľvek opory v dokazovaní. Threema, ktorá sa uvádza ako kľúčový dôkaz, je významná, ale len spája svedecké výpovede a objektívnu chronológiu udalostí, a to sú výpovede sprostredkovateľa Zoltána Andruskóa a svedka Petra Tótha.

Threema napríklad vyvracia Kočnerove tvrdenie o tom, že mu články Jána Kuciaka nijako nevadili. Význam má aj po vražde Kuciaka, pretože vtedy ešte pokračovala príprava vraždy vtedajšieho námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Vypovedajú o tom vykonávatelia vraždy aj Andruskó.

Odvolanie voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu v kauze Kuciak sme napísali dosť natvrdo, bolo mi to aj trochu ľúto. No jednoducho nemôžeme súd šetriť, keď sa v takto závažnom prípade dopustil takých logických chýb. Ja sám som zvedavý, čo bude v písomnom vyhotovení tohto zrušujúceho uznesenia.

Reportéri ICJK Tomáš Madleňák, Eva Štefanková a advokát Matúš Harkabus na diskusii ku knihe Tajomstvá Kočnerovej knižnice v kníhkupectve Martinus v Žiline. Zdroj: ICJK

Informáciu o tom, že Najvyšší súd po roku a pol zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu redakcie dostali v tlačovej správe v utorok po štvrtej poobede. Prečo bolo rozhodovanie neverejné a súd neinformoval ani o dátume pojednávania?

Dôvod, pre ktorý bolo pojednávanie Najvyššieho súdu o odvolaní voči prvému rozsudku v prípade vraždy Kuciaka verejné a teraz bolo neverejné, je ten, že vtedy nedošlo iba k zrušeniu rozsudku, ale aj k potvrdeniu viny vykonávateľa Marčeka. Ak súd potvrdzuje vinu a zamieta odvolanie, zasadnutie musí byť zo zákona verejné.

Ak Najvyšší súd len zrušuje rozsudok vo vzťahu ku všetkým obžalovaným a vracia ho na ďalšie konanie súdu prvého stupňa, čo bol tento druhý prípad, môže to urobiť aj na neverejnom zasadnutí. Takže nehľadal by som za tým nijaké skryté dôvody.

Dôležité je povedať aj to, že Najvyšší súd nenariaďuje, aby celé pojednávanie išlo odznova. K zmene v senáte došlo aj prvýkrát. Vtedy bol sudca Ivan Matel dlhodobo PN, následne odišiel do dôchodku a nahradil ho sudca Jozef Pikna, ktorý v druhom rozsudku prijal odlišné stanovisko. Trestný poriadok to upravuje tak, že ak sa zmení senát a vec sa vracia na nové konanie, alebo ak sa zmení senát a vec je stále v behu, tak netreba vykonávať pojednávanie od začiatku, ak s tým súhlasí obžalovaný.

To sa však asi často nestáva.

Nebýva to zvykom. Teraz ešte nevieme naisto, iba na 99,9 percent, že pojednávania pôjdu od začiatku. Ak by Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina aj Darko Dragič (obžalovaní v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov - pozn. red.) súhlasili s tým, že vec môže ďalej pokračovať pred iným Senátom, tak by sa už vykonané dôkazy nemuseli opakovať. Z nich štyroch, ale určite jeden súhlasiť nebude a podľa mňa nebude súhlasiť žiadny z nich. Takže to celé pôjde od začiatku. Je to zákonný dôsledok zrušenia rozsudku.

Ešte k tej zmene senátu, my sme sa ako prokurátori v odvolaní trošku borili s tým či navrhnúť, vzhľadom k tým logickým chybám, odňatie veci pôvodnému senátu. Zvažovali sme, že ak by im už Najvyšší súd dal úplný návod, tak hádam aspoň jedného z tých dvoch sudcov, presvedčí, aby rozhodol tak, ako sudca Pikna.

Na druhej strane to znamená predĺženie konania. My sme sa nakoniec rozhodli, že ten návrh neurobíme a necháme to na zvážení Najvyššieho súdu. Ten to urobil za nás. Aj preto som zvedavý, čo bude v písomnom vyhotovení rozsudku. Z tej krátkej tlačovej správy vieme vydedukovať, že naše odvolanie bolo asi považované za dôvodné, preto zrušili rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ale do akej miery a v čom, to sa dozvieme až z písomného vyhodnotenia.

V deň, keď Najvyšší súd informoval, že ruší rozsudok v kauze Kuciak, ste napísali na Facebook, že sa vás viacerí pýtajú, či je dobré, že prípad dostane nový senát. Odpovedali ste, že neviete. Môžete toto stanovisko rozvinúť?

Nemôžem, lebo si to musíme prečítať v písomnom odôvodení. Takže stále hovorím, že neviem. Dáva to nádej, no na druhú stranu to znamená prerušenie procesu. Je mi ľúto pozostalých, ktorí skutočne poctivo chodia na pojednávania. Veci, ktoré tam odznievajú, keď sa čítajú Kočnerove vyjadrenia o Jánovi Kuciakovi, to sú slovné splašky. Keď to máte počúvať o svojom zavraždenom dieťati od človeka, o ktorom ste presvedčení, že ho dal zavraždiť, tak je to strašne ťažké. Preto im patrí môj obdiv, že tam skutočne poctivo chodia a využívajú tak práva, ktoré im zákon priznáva.



Vy ste začali prípad Kuciak dozorovať v roku 2021. Bolo to už po tom, čo Najvyšší súd zrušil prvý oslobodzujúci rozsudok a vec vrátil Špecializovanému trestnému súdu. Boli ste štvrtý dozorujúci prokurátor v poradí, takže ste nastúpili do už rozbehnutého kolosu. Ako si na to spomínate? Viete teraz možno aj lepšie odhadnúť, čo čaká nový senát, ktorý sa bude musieť oboznámiť so všetkými materiálmi v rozsiahlom spise?

Na Úrad špeciálnej prokuratúry som prišiel v júni 2021. Vtedy prípad Kuciak dozoroval kolega Michal Šúrek. On vtedy zároveň zažaloval ten obrovský prípad takáčovcov, kde boli do konca roka naplánované desiatky pojednávaní. Ak by sa začala pojednávať aj vec Kuciak, tak by to pre neho ako dozorujúceho prokurátora nebolo časovo reálne. Takto som sa k prípadu Kuciak dostal ja a kolega Daniel Mikuláš.

Na naštudovanie spisu sme vtedy mali dostatok času. Bolo to kvantum strán, ale tak my sme na veľké spisy zvyknutí. Veľmi mi vtedy pomohol aj Peter Juhás, ktorý viedol policajné vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka. Takýto prípad bol určite profesionálna výzva.

Na načítanie spisu sme mali pol roka, čo nám stačilo. Ako prokurátori sme vtedy v tej veci už nekonali, konal súd. Takže naše naštudovanie síce bolo podstatné, ale nebolo kľúčové. V prvom rade to musel mať naštudované súd a tak to bude aj teraz. Takže to bude trvať dlhšie.

Zapochybovali ste niekedy o tom, že konečným objednávateľom je Marián Kočner?

To či niekto je vrah alebo objednávateľ úkladnej vraždy, musí povedať súd. Rešpektujem prezumpciu neviny. No keď som si spis k vražde Jána Kuciaka načítal, nemal som žiadne pochybnosti o tom, že obžaloba bola podaná dôvodne a na správne osoby.

Tento prípad sa objasnil dôslednou analýzou informácií z mobilných telefónov. V prvom kole zadržiavaní sa brali Sabó, Marček a Andruskó (vykonávatelia a sprostredkovateľ - pozn. red.), ktorí tam vyskakovali ako komunikujúci. Vtedy nikto nemal ani poňatia o tom, že príde do veci nejaká Zsuzsová alebo že Andruskó vyklopí všetko vrátane toho, kto je konečný objednávateľ. Nakoniec, veď Kočnerovi sa vznieslo obvinenie asi až pol roka po vznesení prvého obvinenia vykonávateľom, Andruskóovi a Zsuzsovej. Takže nie je pravda ani to, čo niektorí radi hovoria, že Andruskó niečo povedal a hneď sa Kočner obvinil. Bola to skutočne pekná kriminalistická práca v tom, ako sa prišlo až ku Kočnerovi a môžeme byť na ňu pyšní. Našťastie, že sa vtedy vyšetrovací tím vyskladal z policajtov, ktorým skutočne ide o spravodlivosť.

Matúš Harkabus. Zdroj: TASR/Michal Svítok

Bezprostredne po tom, čo poslanci v decembri 2023 odhlasovali zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), sme publikovali rozhovor s vami. Titulok znel: „Obávam sa o kauzu Kuciak po zrušení špeciálnej prokuratúry“ Stále to platí?

Keď sme robili ten rozhovor, nebolo ešte zrejmé, kde skončia spisy, či zostanú prokurátorom ÚŠP. Vtedy sme nemohli vedieť, či tie spisy vôbec ponechajú niekomu, kto sa v tom aspoň niečoho dotkol. Nakoniec generálny prokurátor Maroš Žilinka dodržal svoj prísľub, že veci v súdnom konaní ostanú prokurátorom ÚŠP. Hoci samotní prokurátori boli pridelení na iné úseky. Nemám príliš dobrý názor na generálneho prokurátora Žilinku a na vedenie generálnej prokuratúry, ale tu ich musím oceniť, že to nechali skutočne kvalifikovaným prokurátorom.

Takže dnes už by ten titulok nebol pravdivý?

Moje obavy sa našťastie nenaplnili. Teraz by som to povedal tak, že zrušenie ÚŠP a NAKA malo fatálny dôsledok na iné kauzy. Kauzy Kuciak sa našťastie nedotkne.



V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej chýbajú priame dôkazy. Bola by ním napríklad výpoveď Aleny Zsuzsovej. Zatiaľ nevypovedala, no naposledy už bola neprávoplatne odsúdená. Kočner nie. Myslíte si, že sa niekedy Zsuzsová zlomí a začne vypovedať o tom, kto si vraždu objednal?

Zhodneme sa všetci, že výpoveď Aleny Zsuzsovej môže byť významným dôkazom. Či začne hovoriť, alebo nie, nikomu do hlavy nevidíme. Potrebujem si prečítať to, čo napíše Najvyšší súd v ešte nevyhotovenom rozhodnutí, lebo podstatný moment nášho odvolania ako dozorujúcich prokurátorov je to, že sme nepodali odvolanie len voči nevine Kočnera, ale aj proti trestu Aleny Zsuzsovej. V jej prípade sme boli toho názoru, že mala dostať doživotie, lebo za jednu vraždu už sedí. A to za vraždu primátora (Hurbanova - pozn. red.) Basternáka.

Neviem odhadnúť, či niekedy začne hovoriť. Z toho, čo som videl na hodinách pojednávaní, si skôr myslím, že nie. Aj keď som mal dojem, že ju fakt prekvapilo uznanie jej viny a oslobodenie Kočnera. Ale to sú samozrejme iba domnienky.

Do akej miery môžeme brať vážne správy z Threemy medzi Kočnerom a jemu blízkymi ľuďmi? Napríklad pred jeho vzatím do väzby si s Monikou Jankovskou, vtedajšou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti písali, že sudcovia sú vybavení, čo nakoniec nebola pravda.

Aj Threemu treba vnímať tak, že je z nej vidieť ako veci boli, ale tiež to nie je písmo sväté. Treba ju vnímať s jej limitmi. Napríklad tá komunikácia Kočnera s Monikou Jankovskou pred jeho vzatím do väzby o tom, že majú vybavené, že sa to nestane. Títo ľudia sa radi aj chvália a chvastajú. A potom naopak, objednávka vraždy tam nie je povedaná priamo, ale je v šifrách. Keď som si to prečítal, vidím tam jeden rozdiel, že s Alenou [Zsuzsovou] on v období po vražde komunikuje inak. To je môj dojem, že po vražde si ju akoby viac vážil. Po 21. februári (deň vraždy Jána Kuciaka - pozn. red.) dochádza u neho k takému rešpektujúcejšiemu prístupu.

Samozrejme, je to len indícia ktorá nič nedokazuje, ale vidím rozdiel v jeho komunikácii s inými jeho spriaznencami a v komunikácii s Alenou Zsuzsovou, najmä ku koncu. Však nakoniec, on mal bohatú sieť kontaktov, a keď ho berú do väzby a ešte mu nezobrali telefón, tak ešte stihne niekomu napísať - a komu píše prvému? Nepíše Jankovskej, píše Zsuzsovej: „Berú ma do väzby.” Ona odpovedá: „Nie, neverím.”

Čiže tam je vzťah, čo súd vôbec nebral do úvahy. Aj toto sú veci, ktoré si v Threeme treba všímať, ale samozrejme kriticky. A prepojiť to s vonkajšími udalosťami, ktoré sú overiteľné. Napríklad článkami Jána Kuciaka, ktorých bolo za posledný rok myslím 27, a ktoré mu [Kočnerovi] teda ohromne vadili. Hoci on pred súdom hovoril, že nevadili.

V uplynulých mesiacoch sa v médiách pravidelne objavuje meno Norberta Bödöra, vplyvného oligarchu, ktorý je obžalovaný vo viacerých kauzách. Napríklad podľa Očistca mal spoločne so svojim príbuzným a vtedajším policajným prezidentom Tiborom Gašparom ovládať políciu. Jeho meno sa objavilo aj v spise k vražde Jána Kuciaka v súvislosti so sledovaním novinárov, ktoré jej predchádzalo. Akú v ňom hral úlohu?

Začnem právnicky. Čo sa týka vraždy Jána Kuciaka a okolností sledovania, tak sa držme dôkazov. A z nich priamo, ani nepriamo, Bödöra s vraždou nespája nič. Sledovanie primárne zabezpečoval Peter Tóth, vypovedá o tom to jeho komando.

Sledovanie, to budem tvrdiť ako prokurátor, ktorý tam bol činný, nebolo primárne zamerané na získavanie podkladov na vraždy. To, že bolo neskôr využité pre vraždy, je druhá vec. Ale bolo to primárne kvôli projektu Na pranieri (videá, v ktorých Kočner útočil na novinárov, ktorí písali o jeho kauzách - pozn.red.), kde si Kočner až naivne myslel, že keď natočí nejakého opitého novinára, ako niekde leží, tak len preto prestane písať. Ale je pravdou, že Norbert Bödör vplyv na políciu zrejme mal, ako sa hovorí a ako sa už čoskoro bude pojednávať v kauze Očistec.

Matúš Harkabus po rozsudku Špecializovaného trestného súdu v kauze Kuciak v máji 2023. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Súdny proces Očistca by mal začať v najbližších mesiacoch. Tibor Gašpar s Robertom Ficom začali opäť organizovať tlačové besedy, kde útočia na bývalých policajných vyšetrovateľov tejto aj iných káuz. Norbert Bödör sa opakovane objavuje na úrade vlády. Je to z ich strany stratégia práve pred začiatkom pojednávania v kauze Očistec, že sa vládni predstavitelia snažia aj týmito návštevami Bödöra legitimizovať?

Samozrejme, kauza Očistec páli predstaviteľov strany Smer. Fenomén verejnej obhajoby sa začal už po roku 2020, keď sa polícii rozviazali ruky. A do značnej miery sa im podarilo prikloniť verejnú mienku na stranu týchto podozrivých a obvinených osôb. Hlavne aktivitou pána Fica sa vytvoril naratív, že dochádzalo k nejakým manipuláciám a tak ďalej.

No, ale vidíte, čo je momentálne vznesené? Na Šúreka (bývalý dozorujúci prokurátor kauzy Očistec - pozn. red.)technický spis, teda nezmysel. To je jediný prokurátor, ktorý je za niečo stíhaný, pretože podľa mňa len tam našli na polícii a na prokuratúre niekoho, kto sa bol pod toto ochotný podpísať. Pod nezmysel, kde môže ísť maximálne o nesprávny úradný postup, v živote nie o zneužitie právomoci. A zase boli hlučne využívané tie, podľa môjho názoru nezákonné, nahrávky z kancelárie vyšetrovateľov. Ale pritom v živote, ani jeden jediný z kajúcnikov, dokonca ani Petrov, ktorý podľa toho, čo čítam, začal trošku otáčať, podľa mojich vedomostí nepovedal, že by bol k niečomu nahováraný. Manipulácia je pre mňa to, keby niekto povedal, že „poď sem, kajúcnik, a povedz toto, že sa to stalo, naučíme ťa to”. Jeden jediný dôkaz o tom nie je. Všetko sú to také otáčania, slovičkárenia a vytváranie dojmu.

Čo sa týka kauzy Očistec, ktorá im vadí, tak to čo teraz sledujeme, je masáž v rámci takzvanej verejnej obhajoby. To plní dva účely. Jeden je verejná mienka, pretože tie internetové davy žiadajú krv. Hovorili im o nejakom gestape a teraz je skoro dva roky po voľbách a „gestapo” si kávičkuje na terasách v Bratislave. Už aj tým ľuďom to dôjde, že takto to asi nemá byť.

Ja viem, čo je v kauze Očistec, pretože som tam bol istý čas zastupujúci prokurátor Michala Šúreka, takže trocha som to aj ja riešil. Nechcem prejudikovať, ako súd rozhodne, to ani neviem. Ale už to, že sa to vôbec bude pojednávať, a že tam zaznejú verejne dôkazy, ktoré zatiaľ boli neverejné, pretože prípravné konanie je neverejné, tak sú z hľadiska vytvárania tohto naratívu strany a vlády pomerne zničujúce. Preto vidíme toto, na čo sa pýtate. To je predpríprava, masáž, informačná príprava.

Čo sa týka Norberta Bödöra, treba sa držať faktov a fakty sú tieto: Podľa môjho názoru, lebo na to nie sú dôkazy, s vraždou nemal nič. Z Threemy vyplýva pomerne jednoznačne, že postupne dával od Kočnera ruky preč. Ale áno, vplyv v polícii a aj na rôzne štátne zákazky zrejme mal, ale to bude predmetom dokazovania na súde. To, čo sa teraz deje okolo jeho osoby a ako je zrazu legitimizovaný, je podľa môjho názoru informačná príprava pre pojednávanie v kauze Očistec.

Všímam si, aj u niektorých komentátorov, že narastá kritika zlyhávajúcich súdov a celkovo súdnictva. Do toho sú tu kauzy ako Víchrica a Búrka, kde došlo k zatýkaniu sudcov a sudkýň. Vražda Jána Kuciaka sa stala pred siedmimi rokmi a za jej objednávku stále nie je nikto právoplatne odsúdený. Naťahujú sa aj iné veľké kauzy, napríklad spomínaný Očistec. V akom stave je súdnictvo? Môžeme už hovoriť o zlyhávajúcich súdoch, alebo je to príliš odvážne konštatovanie?

Ak si vezmeme trestnú spravodlivosť, tak tá má tri zložky: políciu, prokuratúru a súdy. Prokuratúra stojí na jednotlivcoch, ale v polícii dosiahli, že je dezorganizovaná aj na nižších útvaroch. Veď teraz je vidno, čo sa objasňuje, alebo neobjasňuje. Tí ľudia, ktorí chceli robiť, poodchádzali. Do funkcií sú pretláčaní tí úplne najposlušnejší.

Hovorím to verejne a opakovane. Ak tu bude bitka o právny štát a demokraciu, tak jediné, na čom to bude stáť, budú súdy. A napriek všetkým problémom, všetkým zlyhaniam, ja stále súdom dôverujem v tom, že ak aj niekto zlyhá, tak v tom systéme si to dokážu opraviť.

Čiže ja by som bol v tomto smere optimistický. Súdom a sudcom verím, prechovávam k nim úctu. Napriek tomu, že nie vždy s ich rozhodnutiami musím súhlasiť. Sú to komplexné veci na hodnotenie, právne, skutkovo. Viem, že ak pôjde do tuhého, čo asi pôjde, tak to bude na súdoch a bude to ok.

Polícia je paralyzovaná, problém prokuratúry je stalinský model, čo je na osobitnú debatu, ale tí ľudia sú tam ok a súdy sú tiež ok.

Áno, môže byť pár kaskadérov, ale ako celok to stále funguje minimálne ako brzda. A toto ich hnevá. Preto je tam toľko tlakov. Veď už aj Fico povedal, že sa cíti ako idiot. Veď keď vyvolal volanie po krvi a krv neprichádza, asi sa necíti moc dobre, že? Takže v tomto som optimistický.