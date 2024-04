Ondrej Dostál upodozrieva Pellegriniho z falšovania dôležitej listiny. Nesedia vyjadrenia a dátumy

Oficiálna inaugurácia za prezidenta čaká Petra Pellegriniho 15. júna. Vtedy prevezme Prezidentský palác od Zuzany Čaputovej.

Opozičný poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál tvrdí, že existuje viacero skutočností, ktoré naznačujú, že Peter Pellegrini sfalšoval dokument poverujúci Petra Žigu za dočasného podpredsedu NR SR.

Slovenská ústava hovorí, že ak je za prezidenta zvolený poslanec NR SR, odo dňa jeho zvolenia prestane vykonávať svoju funkciu. Tento fakt Petra Pellegriniho deň po voľbách prekvapil. „Ospravedlňujem sa, ak som si hneď včera neuvedomil všetky ustanovenia ústavy,“ uviedol Peter Pellegrini v pondelok 8. apríla a poveril Petra Žigu za dočasného podpredsedu.

Nesedia dátumy a Pellegriniho slová

Problém podľa Dostála je v tom, že v danom dátume sa totiž žiadne takéto rozhodnutie Petra Pellegriniho medzi zverejnenými rozhodnutiami predsedu NR SR nenachádzalo.

„Dnes už zverejnené je – ide o rozhodnutie predsedu NR SR č. 269 zo 6. apríla 2024, ktorým predseda NR SR Peter Pellegrini poveril podpredsedu NR SR Petra Žigu vykonávaním právomocí predsedu NR SR od 7. apríla 2024 do zvolenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,“ uvádza Dostál.

Zverejnené rozhodnutie Petra Pellegriniho s dátumom 6. apríla 2024. Zdroj: Národná rada SR

Podľa priloženého rozhodnutia Pellegrini poveril Žigu dočasným vykonávaním právomocí od nedele 7. apríla až do momentu zvolenia nového predsedu parlamentu. Paradoxom je, že práve 7. apríla Pellegrini rozprával o tom, ako musí načasovať moment, keď sa vzdá vedenia Národnej rady, a deň nato sa ospravedlňoval za to, že „si hneď včera neuvedomil všetky ustanovenia ústavy“.

Aj toto považuje Dostál za dôkaz, že na zverejnenom Pellegriniho poverení pre Žigu s dátumom 6. apríla nesedí viacero skutočností. Preto podozrieva zvoleného prezidenta z falšovania listiny.

Dostál tvrdí, že vyššie spomenuté pochybnosti by si zaslúžili vysvetlenie. „Nevieme síce s určitosťou povedať, či Peter Pellegrini klamal aj v okamihu svojho odchodu z funkcie predsedu NR SR, ale keby klamal, nevyzeralo by to inak,“ uzavrel Dostál.

Oficiálna inaugurácia čaká Petra Pellegriniho 15. júna. Vtedy prevezme Prezidentský palác od Zuzany Čaputovej.