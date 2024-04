Na sankčný zoznam USA pridali Slováka Aliho. Jeho firma obchoduje so zbraňami po celom svete

Americký sankčný zoznam sa „rozrástol“ o ďalšieho Slováka. Ide o muža s dvomi európskymi zatykačmi.

Americké ministerstvo financií pridalo na sankčný zoznam Slováka Alhaithama Al Aliho, na ktorého Európska únia vydala dva zatykače. Hľadaný Slovák má bydlisko v Senci, informujú topky.

Alhaitham Al Ali je obvinený zo sprostredkovania obchodu so zbraňami do afrických krajín. Podľa Američanov spolupracoval so spoločnosťou Black Shield, ktorá predávala zbrane využívané v bojoch po celom svete. Al Ali pôsobil prostredníctvom vlastnej firmy Phoenix lines.

Spoločnosť hľadaného Slováka Phoenix lines, s. r. o., mala sídlo na Dunajskej 8 v Bratislave.