VIDEO: Motorkára delili od smrti na železničnej trati sekundy. Nezaujímali ho ani závory a červené svetlo

Motorkár ignoroval spustené závory pred železničným priecestím a blikajúce červené svetlo.

Vodič motorky riskoval život na železničnom priecestí v okolí Žiliny. Nezastavil, ani keď boli zatvorené závory a blikalo červené svetlo, informuje portál zilinak.sk.

Po koľajach sa rútil niekoľkotonový kolos, no ani to ho neodradilo. Obišiel rampy a prešiel cez zahraničné priecestie.

„Najvyššia cena, ktorú môžete zaplatiť, je ľudský život či zranenia s trvalými následkami. Oproti tomuto scenáru sú peňažné pokuty nasledovné: Vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, sa podľa zákona považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Podľa zákona o priestupkoch za takéto konanie možno v správnom konaní uložiť pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov,“ uvádza ministerstvo vnútra.