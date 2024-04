Ceny bytov v Bratislave narástli. Odborník má však pozitívne správy

Od začiatku roka 2024 si nový byt v Bratislave kúpilo 285 ľudí.

Spoločnosť Bencont Investments, ktorá sa zaoberá výstavbou a predávaním bytov na Slovensku, zverejnila prehľad vývoja predaja bytov v Bratislave v prvom štvrťroku roku 2024.

Spoločnosť v tlačovej správe uvádza, že cena bytov sa posunula mierne nahor a dosiahla sumu 4 866 € na štvorcový meter. Bencont Investments zároveň informuje, že cena nových priemerných bytov v Bratislave medziročne stúpla o 11 % na aktuálnych 329 200 €. Byty sú drahšie, pretože v trhovej ponuke sa nachádza viac prémiových projektov bytových domov.

Celkovo si od začiatku roka 2024 kúpilo nový byt v Bratislave 285 ľudí. Len na porovnanie sa začiatkom roka 2022 predalo 556 bytov a napríklad v roku 2021 sa priemerne predalo 700 bytov za štvrťrok.

Spoločnosť tvrdí, že dopyt po nehnuteľnostiach obmedzujú najmä vysoké úroky. V prospech dopytu po bytoch môže pôsobiť spomaľujúca sa inflácia. Ceny nehnuteľností za posledné dva roky stagnujú a nezvyšujú sa, čo u ľudí vytvára priestor na dosporenie potrebných financií.

Kúpa bytu v Bratislave v budúcnosti

Podľa Bencont Investments stabilizácia inflácie napovedá, že sa už rast úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky skončil. V júni tohto roka by dokonca mohlo prísť aj k prvému zníženiu kľúčovej sadzby o 0,25 %. Odborníci do konca roka očakávajú ďalšie dve zníženia, ktoré by sa mohli pretaviť aj do cien hypoték.

„Aj len malé zníženie úrokových sadzieb na hypotékach by mohlo prispieť k výraznému zlepšeniu nálady na trhu. Kupujúci doteraz spravidla vyčkávali na vhodnú príležitosť. V prospech dopytu pôsobí aj vývoj reálnej hodnoty nehnuteľností. Od začiatku roka 2022 vzrástla priemerná jednotková cena novostavieb v Bratislave o necelých 12 %. Inflácia za rovnaké obdobie pritom predstavovala 17,2 %. Reálna hodnota novostavieb v Bratislave sa tak za posledné dva roky dokonca znížila,“ uzatvára spoločnosť.

