Treba medvede strieľať? Minister Taraba nás namiesto odpovedí poslal späť do školy. Útoky v posledných rokoch stúpli o 300 %

Útoky medveďov podľa štatistík každoročne rastú, rovnako aj škody, ktoré spôsobia. Ako sa pred nimi brániť a prečo je podľa lesníkov správne, aby sme ich strieľali?

V roku 2021 na Slovensku po takmer 100 rokoch medveď zabil človeka. Útoky medveďov sa stupňujú a ich následkom zomrela okrem 57-ročného Slováka aj 31-ročná Bieloruska. Tú medveď začal naháňať v hustom poraste v Nízkych Tatrách a pri úteku spadla do rokliny, následkom čoho podľahla zraneniam.

Reguláciu žiadajú civilisti, poľnohospodári, ktorým medvede spôsobujú veľké škody, horári, politici, ktorí si na strieľaní medveďov vo viacerých voľbách spravili kampaň. Strieľať ich chcú aj poľovníci. Boli to pritom práve oni, ktorí pred takmer 100 rokmi zakázali odstrel medveďa hnedého. Ten bol vtedy na Slovensku na pokraji vyhynutia, keď ich bolo len niekoľko desiatok.

Súčasná vláda chce ľuďom vyhovieť a predloží návrh zákona, podľa ktorého bude možný odstrel medveďa v okolí obytných zón. „Cieľom je, aby ochrana medveďa hnedého ustúpila vyššiemu celospoločenskému záujmu, a to ochrane života a zdravia človeka,“ vyhlásil envirorezort.

„Tieto zóny by mohli byť v okolí aj kilometra či kilometra a pol. Určovali by si to samotné okresy. V tom prípade bude dosť času na to, aby príslušné orgány počas mimoriadnej situácie prehodnotili, či je ohrozená bezpečnosť ľudí a ich majetok a či by malo dôjsť k odstrelu. Zatiaľ čo by ho Štátna ochrana prírody SR mohla hneď vykonať, poľovníci budú musieť zažiadať o povolenie,“ povedal pre Refresher minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Sú medvede na Slovensku premnožené či nie?

Jedným z hlavných problémov je podľa ministerstva životného prostredia ich premnoženie. Na základe dvoch rôznych štúdií tvrdia, že ich súčasný počet je v rozmedzí 1 000 až 1 275 kusov.

Tento názor zastáva aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS), ktorého sme ohľadom témy telefonicky konfrontovali. Namiesto podloženia svojich tvrdení nás však poslal späť do školy.

Ako je to s údajným premnožením medveďov na Slovensku? Tomáš Taraba: Odkedy sa na Slovensku prestali medvede regulovať, ich počet každoročne stúpa o približne 20 %. Odkiaľ pochádza tento údaj? Tomáš Taraba: Rozmnožovanie živočíchov je úplne prirodzené. To je v poriadku, ale pokiaľ tvrdíte niečo také konkrétne, je potrebné niečím to doložiť. Tomáš Taraba: Zavolajte si napríklad na vysokú školu a opýtajte sa ich, koľko má priemerne medvedica mláďat. Takže ide o nejaký váš dojem, nie údaj z nejakej štúdie. Tomáš Taraba: Ja vás tu nebudem vyučovať. Zavolajte si na vysokú školu a budete prekvapení, čo vám povedia.

Niektoré organizácie však pracujú s úplne inými číslami. Podľa portálu Pravda.sk sa areál výskytu medveďa na Slovensku za posledných 20 rokov zvýšil o 42 percent. Tento údaj podľa hovorcu Slovenského poľovníckeho zväzu potvrdilo aj Národné lesnícke centrum:

„Nárast areálu je nezvratný dôkaz toho, že medveďov je veľa. Teritoriálne medvede vytláčajú mladé medvede zo svojho teritória na okraj jadrovej zóny – teda mimo areálu jeho prirodzeného výskytu. Okraj jadrovej zóny je u nás podhorie a blízkosť intravilánov.“

Na zvyšujúcu sa populáciu medveďa hnedého dlhodobo upozorňuje aj organizácia starajúca sa o lesy vo vlastníctve štátu – LESY SR. V rámci poľovníckej štatistiky vykázal Slovenský poľovnícky zväz za rok 2022 až 3 160 jedincov. K tomu sa po zhodnotení všetkých dostupných ukazovateľov prikláňa aj odhad Národného lesníckeho centra. Ten hovorí o 2 500 až 3 200 kusoch. Národné lesnícke centrum a poľovníci tvrdia, že máme na Slovensku trikrát viac medveďov, než koľko uvádza ministerstvo životného prostredia.

S týmto číslom nesúhlasia ochranári z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Podľa nich týmto číslam neveria ani sami poľovníci, ktorí vraj priznávajú, že ich údaje sú skreslené. Má to byť spôsobené opakovaným započítavaním toho istého medveďa viacerými poľovníkmi a združeniami. Podľa nich môže za čoraz väčšiu prítomnosť medveďov v našich životoch aj moderná doba.

„Je mylné myslieť si, že pred pätnástimi rokmi medvede neboli v lesoch, nechodili poza dediny a cez cesty a že nevyjedali odpadky pri chatách. Ľudia však vtedy nemali poruke kvalitné mobily s foťákmi a so sociálnymi sieťami a lesy neboli plné fotopascí.“