Martina Flašíková chce niektoré relácie ukončiť, prehodnotiť plánuje aj licencované formáty. Náhrady za ukončené programy už má pripravené.

Nová generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková avizuje zmeny v programovej štruktúre verejnoprávneho vysielateľa. V rozhovore pre web Medialne.sk uviedla, že niektoré relácie plánuje ukončiť a prehodnotiť chce aj licencované zábavné formáty.

Podľa nej je potrebné analyzovať, ktoré relácie si stále udržiavajú relevanciu a ktoré už nenapĺňajú očakávania. „Mnohé z nich už začínajú pôsobiť unavene. Niekedy mám pocit, že sa točíme dookola – tí istí hostia, tie isté vtipy,“ povedala. Dodala, že verejnoprávne médium by malo prinášať obsah, ktorý má nielen sledovanosť, ale aj kultivačnú hodnotu.

Flašíková zároveň poukázala na problémy, ktoré podľa nej STVR sprevádzajú od osamostatnenia inštitúcie. Spomenula najmä postupný zánik niektorých odborných pracovísk, ktoré sú dôležité pre televíznu a filmovú tvorbu.

Otvorená zatiaľ zostáva otázka nového programového riaditeľa. Flašíková zatiaľ neuviedla, kto funkciu obsadí, no potvrdila, že pôjde o osobu, s ktorou bude úzko spolupracovať a ktorá bude zdieľať jej víziu ďalšieho smerovania programovej ponuky STVR.

STVR chce priniesť nové relácie

Niektoré relácie by podľa nej mali v blízkej budúcnosti skončiť, pričom sú už pripravené aj ich náhrady. Konkrétne tituly zatiaľ nezverejnila, keďže rozhodnutia môžu ovplyvniť výnosy z reklamy. V budúcnosti chce vedenie STVR zvažovať aj nové licencované formáty, ktoré by mohli priniesť osvieženie, no zároveň neplánuje stavať programovú štruktúru len na nich.

