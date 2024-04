Slováci musia rýchlo vymeniť šatník. Teploty sa výrazne zmenia, bude teplo a v niektorých lokalitách aj daždivo

Už od piatku 26. apríla prúdi na naše územie teplejší vzduch.

Séria chladného počasia uplynulých týždňov sa skončila a prichádza posledný aprílový víkend, ktorý sa bude niesť v príjemnom a teplom počasí. Teploty postupne opäť stúpnu nad 20 °C, informuje iMeteo.



Už od piatku 26. apríla na naše územie prúdi teplejší vzduch od juhozápadu a trend otepľovania bude pokračovať aj počas ďalších dní.

Počasie v sobotu

V sobotu bude nad Slovenskom polooblačná až oblačná obloha. Prechodne bude na niektorých územiach zamračené. Na strednom Slovensku by sme mali počas dňa počítať s prehánkami. Podvečer zrážky ustanú a obloha sa začne vyjasňovať. Maximálna denná teplota sa bude pohybovať od 15 °C do 20 °C. Chladnejšie bude len na Orave, pod Tatrami a Horehroní, a to 13 °C až 15 °C.

Zdroj: SHMÚ

Počasie v nedeľu

V nedeľu bude počasie ešte lepšie. Obloha bude jasnejšia a teploty vystúpia vyššie v porovnaní so sobotou. Na západe a na juhu územia môžu teploty vystreliť až na 23 °C. Potrápi nás však aj silnejší vietor prúdiaci z juhu.