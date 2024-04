Jeden z najväčších predajcov elektroniky má vážne problémy. Okay musí pre zlú finančnú situáciu spraviť radikálny krok

Okay má na Slovensku 41 predajní a výdajní.

Jeden z najväčších predajcov elektroniky, ale aj nábytku Okay má veľké finančné problémy. Na to, aby reťazec prežil, hľadá investora, ktorý by do firmy vložil peniaze alebo by ju celú odkúpil, informujú české Hospodárske noviny.

Sieti obchodov narobila veľké problémy pandémia COVID-19, ale aj vplyv silnej konkurencie.

Okay má na Slovensku 41 predajní a výdajní a tržby obchodom klesajú. Z trhu prichádzajú správy aj o tom, že firma má záväzky po splatnosti voči niekoľkým dodávateľom a má problém aj s platením nájmu. Poisťovne preto obmedzujú objem peňazí, za ktoré si Okay môže objednávať tovar.

Spomenuté skutočnosti sú dôvody, prečo sa spoločnosť rýchlo snaží nájsť nového investora. Vedenie predajní Okay vyhlásilo, že do dvoch mesiacov by sa mohol celý proces dokončiť. To, či ide o predaj celej firmy alebo iba jej časti, vedenie nespresnilo. Záujemcov je viacero, pričom údajne s každým rokuje o inom modeli.