Vieš, ako sa môžeš vyhnúť stretu s medveďom? Štátna ochrana prírody zverejnila jednoduchú príručku

Na medvede si musia dávať pozor najmä turisti, ktorí prechádzajú cez hustý les.

Štátna ochrana prírody radí, ako sa správať v miestach s výskytom medveďa hnedého. Turistom môže pomôcť aj to, keď poznajú znaky jeho prítomnosti a to, kde sa vyskytuje jeho potrava. Preto by si mali všímať stopy, trus a znaky kŕmenia sa medveďom. To, že sa medveď môže nachádzať v blízkosti sú aj takzvané „značkovacie stromy“ a vývratiská.

„Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si nás ale všimnúť nemusí. V lese a jeho blízkosti treba byť preto ostražitý, predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii alebo blízko zdrojov potravy,“ píšu v statuse na Facebooku.

Turisti by mali byť pozorní v hustom lese a na miestach, kde rastú lesné plody, pri zdochlinách alebo pri tečúcej vode. Pri zlej viditeľnosti môže pomôcť tlieskanie, pískanie alebo iný hluk.



„Riziko stretnutia s medveďom je menšie, keď sa pohybujeme v skupine po vyznačených chodníkoch a počas denného svetla. Pamätajte, že najlepšou ochranou je prevencia. Vždy rešpektuje divokú prírodu a jej obyvateľov. Ďakujeme. Aj svojím zodpovedným správaním nám pomáhate,“ dodáva Štátna ochrana prírody.