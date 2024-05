SNS trvá na nominácii Štefana Harabina na predsedu súdnej rady. Hlas ani poslanci Smeru s tým nie sú stotožnení

Predseda SNS Andrej Danko v nedeľnom rozhovore povedal, že ak by sa stal predsedom parlamentu, s Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim by boli ako tri Svätoplukove prúty.

Strana SNS bude trvať na nominácii Štefana Harabina na predsedu súdnej rady, vyhlásil Predseda SNS Andrej Danko v relácii RTVS O 5 minút 12.

Danko ďalej povedal, že ak by sa stal predsedom parlamentu, s Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim by boli ako tri Svätoplukove prúty. Údajne by spoločne zabezpečili 10-ročný prezidentský mandát Petra Pellegriniho a 8-ročný premiérsky post pre Roberta Fica.

S nomináciou nesúhlasí opozícia no ani časť koalície

S Harabinovou nomináciou nesúhlasí opozícia ani časť koalície. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike sa na tom zhodli poslanci parlamentu Richard Glück (Smer-SD), Lucia Plaváková (PS) a Marián Čaučík (KDH).

S prípadnou nomináciou Harabina nie sú podľa poslanca Samuela Migaľa úplne stotožnení ani v Hlase-SD. Migaľ podotkol, že ak by SNS trvala na tomto kandidátovi, v Hlase-SD si k tomu budú musieť sadnúť. Doplnil, že v strane nie sú s prípadnou nomináciou Harabina úplne stotožnení.

Podľa Glücka nie je šťastné, že SNS avizovala Harabinovu nomináciu na kandidáta do Súdnej rady prostredníctvom médií. „Konkrétni nominanti by nemali mať podľa mňa politickú minulosť, čiže to je môj názor, že jednoducho Štefan Harabin by nemal byť len z tohto dôvodu nominovaný,“ uviedol Glück.