Megaprojekt ministerstva dopravy za 1,5 miliardy eur sľubuje druhý najdlhší tunel v Európe. Ráž priblížil detaily

Na veľkolepý projekt diaľničného tunela by štát vyhradil obrovský balík peňazí, no 17 rokov sľubovaná diaľnica z Bratislavy do Košíc sa zatiaľ nikam nehýbe.

Ministerstvo financií zverejnilo video, v ktorom minister dopravy SR Jozef Ráž (Smer-SD) hovorí o dopravnom megaprojekte za 1,5 miliardy eur. Stavebné práce pri Bratislave majú zaručiť výstavbu diaľnic D1, D4 a tunela Karpaty v masíve Malých Karpát. Ak by sa stavba podarila, Bratislava by mala mať druhý najdlhší diaľničný tunel v Európe. Minister Ráž uviedol, že ak bude projekt zaradený medzi strategické investície, nie je vylúčené, že s výstavbou tunela by sa mohlo začať ešte do konca volebného obdobia.

„Križovatka D1 a D4 vyzerá, že už má to najhoršie za sebou. Už sme von zo zeme, už nás nečakajú prekvapenia v podobe nepredpokladaných zosuvov. Momentálne na tejto križovatke prebiehajú práce, kde sa robia násypy, obchádzkové trasy. Tie budú slúžiť, aby doprava vedela plynule obtekať práce v čase, keď sa bude dvíhať a rozširovať. Potom budú slúžiť ako pripájače,“ hovorí Ráž. Bratislavských vodičov a šoférov z okolia poteší, že do konca tohto roka bude sprevádzkovaná do užívania najpodstatnejšia vetva z Jaroviec na Trnavu. Zároveň sa s touto vetvou otvorí aj vetva z Trnavy na Raču. Do konca budúceho roka by mali byť sprevádzkované aj ďalšie dve vetvy. Druhý najdlhší diaľničný tunel v Európe vs. diaľnica do Košíc „Diaľnica do Košíc bude postavená do roku 2010,“ uviedol Robert Fico ako premiér krajiny v roku 2007. Od tohto výroku ubehlo 17 rokov a diaľnica stále nestojí. Posledná rétorika politikov koalície hovorí, že rozostavaná diaľnica medzi Košicami a Bratislavou bude hotová v roku 2030.