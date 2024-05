Polárna žiara sa na Slovensku objaví aj dnes. Meteorológovia hlásia ideálne podmienky

Tento víkend internet zaplavili fotografie polárnej žiary.

Slováci budú mať dnes opäť šancu pozorovať polárnu žiaru na nočnej oblohe. Podľa meteorológov budú podmienky na sledovania ideálne. Polárna žiaru bolo možné sledovať už v piatok, kedy sociálne siete zaplavili dychberúce zábery fialovo-zelenej nočnej oblohy. Farebná žiara sa objavila aj v sobotu, no kvôli vysokej oblačnosti bola takmer neviditeľná, informuje iMeteo.sk.

Nevídaný jav budeš môcť dnes pozorovať od večerných hodín. Pri sledovaní je potrebné, aby bolo miesto vzdialené od svetelného smogu. Obloha bude podľa meteorológov jasná.

Polárnu žiaru možno sledovať kvôli geomagnetickej búrke, ktorá v piatok bola v piatok najsilnejšia a dosiahla stupeň sily G5. Naposledy sa búrky v takejto sile vyskytli v roku 2005 a 2003.

Slovenská dedinka v prestížnych médiach

O nezvyčajnom jave písali viaceré prestížne média. Fotografiu polárnej žiary na Slovensku zdieľal aj americký denník The New York Times. Príspevok denníka, kde je spomenutá slovenská obec Debraď, má už takmer 100-tisíc lajkov. Okrem New York Times použili fotku zo Slovenska aj ďalšie médiá ako The Guardian, CNN či Yahoo News.