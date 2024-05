AKTUÁLNE: K premiérovi v nemocnici stiahli vedúcich lekárov po pracovnom čase. Jeho stav je vážny

K predsedovi vlády Robertovi Ficovi posťahovali aj vedúcich lekárov po pracovnom čase. Informáciu nám potvrdil zdroj z nemocnice. Záchranári informovali, že pri leteckom prevoze bol predseda vlády pri vedomí. Stav premiéra je však podľa posledného statusu na jeho oficiálnej facebookovej stránke vážny.

Celú situáciu sledujeme aj naživo.

‼️ Robert #Fico was taken to hospital in Banská Bystrica after an assassination attempt pic.twitter.com/4XzmbU8wAJ