Vláda plánuje zvyšovať výšku populárneho príspevku, mnohí si prilepšia o desiatky eur mesačne

Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2024.

Zvýšiť by sa mali všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie by sa mala zvýšiť na 5,83 eura. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša (Hlas-SD), o ktorom má v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada (HSR).



U opatrovateľa v produktívnom veku, ako aj u opatrovateľa poberajúceho niektorú z dôchodkových dávok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa má príspevok zvýšiť na 615,50 eura mesačne. Zároveň aj príspevok na opatrovanie dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP na 818,60 eura mesačne.



„V súčasnosti sa výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovuje v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok alebo ju nepoberá, ako aj od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,“ priblížil predkladateľ. Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2024.