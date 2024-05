Robertovi Ficovi päťkrát prestrelili tenké črevo. Podľa Erika Kaliňáka chýbali len milimetre od fatálnych následkov

Poslanec za Smer-SD Erik Kaliňák prehovoril o vážnych zraneniach predsedu vlády.

Po atentáte na Roberta Fica platilo embargo na informácie o jeho zdravotnom stave. Poslanec za Smer-SD Erik Kaliňák však na mítingu v Kysuckom Novom Meste informoval, že premiér mal päťkrát prestrelené tenké črevo, píše denník Postoj.

„Bol som tam na mieste, rozprával som sa s lekármi a boli to milimetre, ktoré rozhodovali o tom, či dôjde k porušeniu niečoho zásadného a bude to fatálne. Trafilo to tenké črevo tak, že síce bolo päťkrát prestrelené, ale lekári vykonali zázraky,“ prezradil Erik Kaliňák.

Podľa jeho slov chirurgovia považujú poranenie tenkého čreva za „šťastnejšie zranenie“, najmä čo sa týka prognózy. Nutnosťou je vraj preplachovať vnútro brucha aj pooperačne, keďže existuje riziko otravy krvi. Lekári sa snažia eliminovať infekcie antibiotikami.

Na tlačovej konferencii Bezpečnostnej rady minister obrany Robert Kaliňák dodatočne informoval, že Robert Fico má narušené pohybové ústrojenstvo a tráviaci trakt. Zranená ruka je podľa slov Kaliňáka v poriadku. Robert Fico vraj prijíma stravu. Prognóza zdravotného stavu by mala byť optimistická.