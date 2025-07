Pri požiari lietadla spoločnosti Ryanair krátko po polnoci sa zranilo šesť pasažierov na letisku Son Sant Joan v Palma de Mallorca. Previezli ich do nemocnice.



Podľa záchrannej zdravotnej služby bolo zranených 18 ľudí, ale nie všetky zranenia si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Očití svedkovia incidentu opísali paniku medzi cestujúcimi.

Evakuácia sa uskutočnila cez núdzové východy nad krídlami lietadla, čo prinútilo cestujúcich skákať na pristávaciu plochu z veľkej výšky, zatiaľ čo sa k miestu blížili hasiči a polícia.



Podľa médií išlo o „malý“ požiar, ale medzi cestujúcimi prepukla panika a mnohí sa neriadili pokynmi posádky. Z doterajších správ nie je jasné na akej linke lietadlo letelo, ani či sa chystalo vzlietnuť alebo práve pristálo. Úrady príčinu požiaru zatiaľ nepoznajú a zverejnia ju po vyšetrení incidentu.

❗🇪🇸 Spagna, incendio su un volo Ryanair a Palma di Maiorca: 18 feriti lievi durante l’evacuazione. Le fiamme si sono sprigionate in cabina prima del decollo per cause ancora da chiarire. pic.twitter.com/0n0guG6fpT