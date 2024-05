Menia sa podmienky na výrub stromov. Bez povolenia zaplatíš pokutu až 3300 eur

Ministerstvo životného prostredia zjednodušilo výrub stromov.

Slováci si musia dať pozor na výrub stromov bez povolenia. Fyzickým osobám hrozí pokuta viac ako 3 300 eur. Právnické osoby môžu zaplatiť viac ako 23-tisíc eur. Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, vďaka ktorej bude výrub stromov jednoduchší, informuje denník Pravda.

Doteraz súhlas nepotrebovali Slováci, ktorí chceli na zastavanom území obce vyrúbať strom s obvodom kmeňa do 40 cm vo výške 130 cm nad zemou. Po novom môžu bez povolenia vyrúbať strom s obvodom kmeňa až do 60 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov.

Povolenie na výrub nebudú vyžadovať ani na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. Platí to pre stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov. Rovnako sa menia aj podmienky na výrub stromov za hranicami zastavaného územia obce. Súhlas s výrubom nebudú úrady požadovať na stromy s obvodom kmeňa do 90 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov.

„Envirorezortom pripravená novela zákona sa nevzťahuje na parky, cintoríny, mestskú zeleň a ani lesy. Týka sa len trvalých trávnatých porastov, teda lúk a poľnohospodárskych pozemkov,“ informovalo ministerstvo životného prostredia.