Zuzana Čaputová prezradila, čo bude robiť po vypršaní mandátu. Chce pôsobiť v akademickej sfére

Čaputová po skončení mandátu zamieri do akademickej sféry.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po skončení mandátu chce venovať oblasti vzdelávania a chce pôsobiť v akademickej sfére. Povedala to v stredu po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade.

Prezidentka si podľa vlastných slov chce počas najbližších mesiacov oddýchnuť. „Zároveň je jasné to, že nesmerujem do žiadnej politickej funkcie, odchádzam z politického priestoru. A tie ďalšie plány naznačím aspoň tak, že v tom ďalšom období by som sa veľmi rada venovala niečomu, čo som nazvala podpora rastu. Čo najbližšie k tomu je oblasť vzdelávania, možno akademická sféra,“ naznačila slovenská prezidentka svoje ďalšie pôsobenie.

Čaputová je na oficiálnej návšteve v Prahe poslednýkrát ako slovenská prezidentka

Čaputová na svojej poslednej zahraničnej ceste v prezidentskej funkcii zopakovala, že vzťahy medzi SR a ČR sú mimoriadne a ich základ tvorí najmä ľudská blízkosť. „Zároveň sme si takí blízki, že si občas môžeme dopriať aj úprimnú a konštruktívnu spätnú väzbu. Som presvedčená, že táto mimoriadna blízkosť medzi našimi krajinami bude pokračovať aj ďalej,“ povedala slovenská prezidentka.

Pavel sa Čaputovej poďakoval za spoluprácu a dodal, že na Pražskom hrade bude vždy vítaná. „Osobným prístupom pani prezidentky, jej ústretovosťou, otvorenosťou a korektnosťou boli vzťahy medzi našimi krajinami v posledných rokoch prehlbované a upevňované v tom žiaducom smere a za to jej patrí veľká vďaka,“ ocenil slovenskú hlavu štátu český prezident.