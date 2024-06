Poisťovňa Dôvera plánuje odstávku služieb. Klienti by si mali dôležité povinnosti vybaviť čo najskôr

Čo sa deje: Dôvera plánuje v pondelok a utorok odstavenie systému.

Poisťovňa Dôvera plánuje pred spustením nového prihlasovania odstávku.

Klientov o nedostupnosti informovala prostredníctvom emailu.

Služby budú 17. 6. 2024 od 17.00 h do 18. 6. 2024 do 07.00 h nedostupné.

Prečo je to dôležité: Informovanie o výpadkoch služieb umožňuje klientom pripraviť sa na obdobie, keď nebudú dostupné. Klienti si môžu vybaviť potrebné záležitosti vopred alebo po skončení odstávky.

Citát: „Mrzí nás to, ale naše služby budú 17. 6. 2024 od 17.00 do 18. 6. 2024 do 07.00 nedostupné. Apku a e-pobočku čaká pred spustením nového prihlasovania plánovaná odstávka,“ informuje zdravotná poisťovňa.

Širší kontext: Zdravotná poisťovňa dodala, že niektoré služby môžu mať výpadok dlhšie, ako oznámili v správe. Dôvodom je, že Dôvera chce, aby nové prihlásenie fungovalo čo najlepšie.