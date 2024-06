Mnohým ľuďom hrozí, že prídu o prácu, ak sa nenaučia pracovať s umelou inteligenciou. Problém majú aj firmy

Čo sa deje: Ľudia, ktorí vedia pracovať s AI, postupne nahrádzajú tých, ktorí nevedia.

Odborník na predaj Peter Strcula tvrdí, že umelá inteligencia (AI) nenahradí vo firmách všetkých ľudí. Tí, ktorí s ňou dokážu pracovať, však už dnes nahrádzajú tých, ktorí sa nedokázali adaptovať.

Firmy, ktoré neimplementujú AI do svojho biznisu, už dnes prestávajú byť podľa Strculu konkurencieschopné.

Prečo je to dôležité: Informovanie o dôležitosti implementácie AI do bežnej výbavy človeka či firiem môže pomôcť ľuďom či podnikom zostať konkurencieschopnými v rýchlo sa meniacom technologickom prostredí. Taktiež to zdôrazňuje potrebu rozvoja digitálnych zručností a „soft skills“, čím sa zvyšuje schopnosť pracovníkov adaptovať sa na nové výzvy a môže znižovať riziko straty zamestnania.





Citát:„Hoci máme e-shopy, zákazníci stále chodia aj do kamenných obchodov. S nástupom AI sa skutočný ľudský kontakt môže stať ešte nenahraditeľnejší. AI zatiaľ rozhodne nenahradí ani manažérov motivujúcich tím. Dnes sa tak okrem zvyšovania svojich digitálnych zručností môžete zamerať aj na vylepšovanie svojich soft skills, prezentačných schopností či komunikácie, vďaka ktorým vás AI tak skoro nenahradí,“ uviedol Strcula.

Širší kontext: Strcula dodal, že profesori z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) predpovedajú, že AI do pár rokov zredukuje náklady firiem o 90 %. Tieto ušetrené financie môžu podľa odborníka použiť na vývoj produktu alebo jeho marketing. „Svoj technologický náskok tak len ešte viac zvýšia, ako to dnes dokáže Apple, Tesla či Nvidia,“ podotkol.



Objasnil, že v biznise AI dokáže oveľa viac než generovanie textu či obrázkov. Veľké firmy už dnes využívajú strojové učenie na spracovanie a analýzu stoviek gigabajtov dát v reálnom čase. „Strojárske firmy zas vytvárajú tzv. digitálne dvojičky svojich zariadení, ktoré im umožnia otestovať nové nastavenia alebo parametre aj bez toho, aby na výrobu prototypu minuli čo len gram reálneho materiálu,“ vysvetlil.