Bratislava má novú železničnú zastávku. Funguje oddnes, posilní dopravu medzi viacerými lokalitami

Čo sa deje: Hlavné mesto má oddnes novú železničnú zastávku.

Cestujúci môžu oddnes využívať novú železničnú zastávku Bratislava-Vrakuňa, ktorá je súčasťou terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Vrakuňa.

Začne na nej zastavovať vlak na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.

Zastávka je od pondelka v predčasnom užívaní, potrebné je ešte dobudovať neželezničnú časť projektu.

Prečo je to dôležité: Nová železničná zastávka zlepšuje dopravnú dostupnosť a komfort pre cestujúcich. Zastávka prispieva k lepšej integrovanej doprave a mnohým ľuďom môže uľahčiť každodenné dochádzanie.



Citát: „Verím, že tento prestupný bod bude dlho slúžiť nielen ľuďom z tejto časti Vrakune a Podunajských Biskupíc, ale všetkým, ktorí budú cestovať či už smerom do Bratislavy, alebo Dunajskej Stredy,“ skonštatoval na pondelňajšom brífingu Štefan Sedláček zo Železníc SR.

Širší kontext: Stavba je podľa zhotoviteľskej spoločnosti TSS Grade bezpečná a užívaniaschopná. Firma musí ešte vyriešiť prístup na železničnú zastávku, teda napríklad chodníky či zastávku MHD. Tieto veci konzultuje s hlavným mestom.



Stavbe ešte chýbajú ostrovček a priecestia pre cestujúcich. Podľa slov firmy je to len malá časť stavby, no gro je vybudované. Stavba by podľa spoločnosti mohla byť skolaudovaná do dvoch mesiacov.