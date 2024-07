Primátor Košíc dal na strechu magistrátu včelie úle. Tvrdí, že niekoľko nocí fľaškuje med, teraz to musí ísť vysvetľovať výboru

Čo sa deje: Primátor mesta Košice sa postaví pred parlamentný výbor, aby vysvetlil včely na streche magistrátu.

Košický primátor Jaroslav Polaček bude pred parlamentným výborom vysvetľovať včely, ktoré sám začal chovať na streche magistrátu, informuje RTVS.

Problém je, že zmluvu s mestom uzavrel on a vystupuje v nej ako včelár a nie ako primátor mesta.

Nezhody vidí aj Transparency International Slovensko (TIS), ktoré tvrdí, že mesto na túto aktivitu mohlo vybrať iného včelára a nie samotného primátora.

Polaček sa bráni tým, že nikto by nebol ochotný investovať stovky eur do úľov a med odovzdať magistrátu. Primátor chce totiž vyzbieraný med dávať oficiálnym návštevám.

Prečo je to dôležité: TIS aj mestskí poslanci tvrdia, že primátor by mohol z tejto aktivity vyťažiť svoje pozitívne PR. Hlavný kontrolór, ktorý sa prípadom zaoberá, v tom vidí možný konflikt záujmov.

Citáty: „Prečo si mesto vybralo na takúto aktivitu práve jeho a či o takúto možnosť nemali prípadne záujem aj nejakí iní včelári, ktorí by mohli z mestského medu a z tej značky tiež nejakým spôsobom profitovať,“ hovorí riaditeľ TIS Michal Piško.

„Je dôvodný predpoklad, že sa na Slovensku nenájde včelár, ktorý by investoval stovky eur do úľov, do včiel, dal by ich na strechu magistrátu a všetok med by odovzdal samotnému mestu na reprezentačné účely,“ bráni sa Polaček.

Širší kontext: Primátor mesta umiestnil 250-tisíc včiel na strechu magistrátu ešte na jar 2024. Tvrdí, že vyzbieral viac ako 50 kilogramov medu. Poslancom sa nepáči, že primátor vystupuje ako zaregistrovaný včelár. Ten sa bráni, že včelárstvo je drina a on niekoľko nocí med fľaškoval a balil.

TIS vidí problém aj v samotnom balení fľašiek. Primátor na ne dáva okrem erbu a názvu mesta aj svoje meno. „Z tohto PR rozmeru a z etikety môže politicky ťažiť tak, ako by mohol zase iný včelár ťažiť obchodne,“ tvrdí Piško. Primátor tvrdí, že je povinnosťou včelára med označiť.