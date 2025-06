V tomto článku ti vysvetlíme, ako platiť odvody, kedy sa musíš nahlásiť na úrad práce a čo robiť, ak ideš podnikať alebo pracovať do zahraničia.

Skončil si školu a premýšľaš, čo ďalej? Okrem toho, že si hľadáš prácu, plánuješ brigádovať, podnikať alebo pokračovať v štúdiu, riešiť musíš aj zdravotné a prípadne sociálne poistenie. Mnohí mladí ľudia netušia, že po ukončení štúdia si za istých okolností musia začať poistenie platiť sami – inak im môžu vzniknúť dlhy voči poisťovniam.

V tomto návode ti preto vysvetlíme, kto za teba platí odvody v rôznych životných situáciách, či už si po strednej, po bakalárovi, alebo po magisterskom a inžinierskom štúdiu. Dozvieš sa, ako je to so zdravotným poistením, kedy sa treba nahlásiť na úrad práce a kedy si musíš začať platiť poistenie ako živnostník.

Refresher pravidelne prináša články o tom, ako sa zorientovať vo svete financií, bývania a spoločenských tém. Podpor našu prácu a staň sa členom Refresher+, vďaka čomu budeme môcť aj naďalej prinášať užitočné návody a rady. Písali sme napríklad o tom, ako si správne vybrať hypotéku, ako začať šetriť a čo by si mal vedieť predtým, ako sa odsťahuješ od rodičov.

V tomto článku si prečítaš: Dokedy za teba po škole platí zdravotné poistenie štát a kedy si ho už musíš platiť sám.

Kedy a ako sa prihlásiť na úrad práce, aby si sa vyhol dlhom voči poisťovni.

Ako fungujú odvody pri brigáde, práci na dohodu alebo živnosti.

Čo musíš spraviť, ak ideš po škole pracovať do zahraničia.

1. Zdravotné poistenie po skončení školy

Musím si po škole platiť zdravotné poistenie? Odkedy prestávam byť poistený štátom?

Ak si práve skončil strednú školu, zdravotné poistenie za teba platí štát do 31. augusta. Ak si ukončil vysokú školu, štát platí poistenie do vykonania štátnej skúšky. Ak však štátnice absolvuješ v náhradnom alebo druhom termíne, štát ťa považuje za študenta do ich vykonania. Po tomto termíne sa musíš buď zamestnať, pokračovať v štúdiu, prihlásiť sa na úrad práce, alebo si platiť zdravotné poistenie ako samoplatiteľ.

Ak neurobíš nič, vznikne ti dlh voči zdravotnej poisťovni. Odporúča sa preto prihlásiť sa na úrad práce do 7 dní od skončenia školy – štát za teba bude poistenie ďalej platiť a zároveň získaš prístup k rôznym podporným nástrojom, ako sú rekvalifikácie či príspevky. Poisťovňa ťa nebude automaticky upozorňovať, preto si termíny sleduj sám.



Ako si mám po skončení školy vybaviť zdravotné poistenie, ak zatiaľ nepracujem?

Ak si po skončení školy zatiaľ nenašiel prácu, najjednoduchšie riešenie je prihlásiť sa na úrad práce ako evidovaný uchádzač o zamestnanie. Štát za teba potom bude naďalej platiť zdravotné poistenie. Na úrad práce sa musíš prihlásiť najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia.

Ak sa neprihlásiš, a zároveň nebudeš ani zamestnaný, vznikne ti povinnosť platiť si zdravotné poistenie ako samoplatiteľ – aktuálne je to 107,25 € mesačne. Odporúčame preto úrad práce ako najjednoduchšiu a bezplatnú možnosť, kým si nájdeš prácu alebo nezačneš podnikať.



Čo ak idem ešte brigádovať? Pokrýva to zdravotné poistenie?

Ak po skončení školy plánuješ ešte brigádovať, záleží na forme brigády. Ak budeš pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov, táto možnosť platí len pre študentov, a teda po ukončení štúdia ju už nie je možné využiť. Ak však podpíšeš inú dohodu (napríklad dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce), zamestnávateľ za teba odvádza zdravotné poistenie, ak tvoj príjem presiahne určitú hranicu.

V prípade, že tvoj príjem je nižší, alebo brigádu nemáš, musíš si zdravotné poistenie riešiť sám. Buď prihlásením sa na úrad práce, alebo ako samoplatiteľ. Preto odporúčame, aby si si vždy overil, či ťa zamestnávateľ prihlásil do zdravotnej poisťovne.

Idem po škole pracovať do zahraničia, musím si aj tak platiť zdravotnú poisťovňu?

Ak si sa po strednej škole rozhodol ísť pracovať do zahraničia, zdravotné odvody si budeš platiť v krajine, kde si ekonomicky aktívny. Znamená to, že sa musíš prihlásiť do tamojšieho systému zdravotného poistenia. Zároveň sa nezabudni najneskôr do 8 dní odhlásiť zo slovenského verejného zdravotného poistenia a doložiť doklady, ktoré potvrdzujú, že si poistený v zahraničí.

2. Sociálne poistenie po skončení školy

Po skončení strednej alebo vysokej školy zatiaľ nemáš vo väčšine prípadov žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni, pokiaľ nezačneš pracovať, podnikať alebo sa neprihlásiš na úrad práce. Po ukončení štúdia totiž nie si automaticky sociálne poistený štátom (ako je to pri zdravotnom poistení). Sociálne poistenie zahŕňa napríklad dôchodkové a nemocenské poistenie a nie je pre absolventov povinné, ak nepracujú.

Ak sa zamestnáš na trvalý pracovný pomer, o všetko sa postará tvoj zamestnávateľ. Prihlási ťa do Sociálnej poisťovne a bude za teba odvádzať príslušné odvody. Výnimku tvoria živnostníci. Ak si evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, štát za teba platí dôchodkové poistenie, ale len v obmedzenom rozsahu.

3. Som po strednej škole

Musím sa niekde prihlásiť, ak idem na vysokú školu?

Ak si po strednej škole a plánuješ pokračovať v štúdiu na vysokej škole, nemusíš sa nikde prihlasovať, pokiaľ ti štúdium na VŠ plynule nadväzuje na ukončenie strednej školy (napríklad si maturoval v máji/júni a VŠ začína v septembri). Počas prázdnin si stále poistený štátom ako žiak. Ak však nepôjdeš na VŠ alebo máš medzi strednou a vysokou školou pauzu, je potrebné:

prihlásiť sa na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie, čím za teba bude platiť zdravotné poistenie štát,

alebo sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ a platiť si zdravotné poistenie sám.

Musím sa niekam nahlásiť, ak zatiaľ neplánujem študovať?

Áno, ak si skončil strednú školu a neplánuješ pokračovať v štúdiu na vysokej škole, musíš sa nahlásiť na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie. Vďaka tomu za teba bude platiť zdravotné poistenie štát. Ak by si sa neprihlásil a zároveň si nenašiel prácu, musel by si si zdravotné poistenie platiť sám ako samoplatiteľ, inak ti môžu vznikať nedoplatky. Na prihlásenie máš 7 dní od ukončenia školy.



Čo ak idem na vysokú školu až o rok?

Ak plánuješ nastúpiť na vysokú školu až o rok, no zatiaľ neštuduješ ani nepracuješ, musíš sa prihlásiť na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie. Vďaka tomu za teba bude štát platiť zdravotné poistenie. Ak by si sa neprihlásil, budeš si musieť zdravotné poistenie hradiť sám. Alternatívne môžeš tiež pracovať alebo brigádovať, čo ťa v niektorých prípadoch kryje, záleží však od typu zmluvy a výšky príjmu.

4. Som po bakalárovi

Zostávam poistený štátom, ak sa hlásim na magistra či inžiniera?

Áno, ak si úspešne ukončil bakalárske štúdium a pokračuješ plynule na magisterské alebo inžinierske, štát za teba naďalej platí zdravotné poistenie. Poistený si až do konca augusta, kým začne nový akademický rok. Ak sa však nehlásiš hneď na magisterské alebo máš medzi štúdiami prestávku, musíš sa buď nahlásiť na úrad práce, alebo si zdravotné poistenie platiť sám, aby ti nevznikol dlh voči poisťovni.

5. Som po druhom stupni VŠ

Som povinný sa nahlásiť na úrad práce? Kedy?

Nie, po škole nie si povinný sa nahlásiť na úrad práce, je to dobrovoľné rozhodnutie. Ak sa ale nezamestnáš a nechceš si sám platiť zdravotné poistenie, prihlásenie sa na úrad práce je praktickým riešením.

Ak sa rozhodneš prihlásiť, musíš to urobiť najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia – teda od dňa nasledujúceho po vykonaní štátnej záverečnej skúšky (nie až po promócii). Po zápise do evidencie uchádzačov o zamestnanie za teba štát hradí zdravotné aj dôchodkové poistenie.

6. Začínam pracovať – TPP, dohoda, živnosť

Kedy sa za mňa stará o zdravotné poistenie zamestnávateľ?

Ak nastupuješ do trvalého pracovného pomeru (TPP) alebo pracuješ na dohodu, za zdravotné poistenie za teba zodpovedá zamestnávateľ. Ten ťa prihlási do zdravotnej poisťovne a odvádza poistné automaticky.

Pozor však na dohody:

Ak pracuješ na dohodu o brigádnickej práci študenta a už nie si študent, nevzťahuje sa na teba oslobodenie od odvodov a môžeš si niektoré odvody (vrátane zdravotného) platiť sám.

Čo všetko si musím platiť ako SZČO (živnostník)?

Zdravotné poistenie:

Hneď po založení živnosti si povinný prihlásiť sa do svojej zdravotnej poisťovne ako SZČO.

Zdravotné odvody si platíš mesačne sám. V roku 2025 je to 107,25 € mesačne.

Sociálne poistenie

Do Sociálnej poisťovne sa prihlasuješ až po podaní prvého daňového priznania.

Ak tvoj zisk za rok presiahne zákonom stanovený limit, vznikne ti povinnosť platiť sociálne odvody. Odvody potom platíš od 1. júla alebo októbra nasledujúceho roka po daňovom priznaní.