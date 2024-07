Šimečka reaguje na Ficov útok: Vyzýva ho, aby prestal urážať Slovákov, ktorí sa mu skladajú na živobytie

Predseda Progresívneho Slovenska odpovedá na útoky premiéra, ktorý v piatok večer prvýkrát od atentátu predstúpil pred verejnosť osobne.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reaguje na prejav predsedu vlády z osláv pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda. Robert Fico v prejave hovoril o nutnosti postaviť hrádzu voči liberalizmu a progresivizmu, ktorý sa podľa neho šíri ako rakovina.



Šimečka v úvode poukazuje na slová o zmieri, ktoré zaznievajú aj z koaličných táborov. Zároveň vyzýva predsedu vlády, aby prestal urážať voličov, ktorí si vo voľbách vybrali myšlienky slobody a rovnosti.



„Ak by sa týmito hodnotami riadil počas svojej politickej dráhy od roku 1992 aj on, žilo by sa dnes všetkým ľuďom na Slovensku výrazne lepšie. Za to, že sa mu už štvrté desaťročie všetci skladajú na živobytie, by si to naozaj zaslúžili,“ dodal Šimečka.

Predseda vlády Robert Fico dnes prišiel medzi predstaviteľov vlády a ďalších koaličných politikov. Ide o jeho prvé osobné vystúpenie pred verejnosťou od atentátu z 15. mája 2024 v Handlovej. Fico svoj prejav prednášal postojačky.