Ak odtrhneš a zješ neumyté lesné plody, môže to mať mimoriadne nebezpečné trvalé následky. Odborník priblížil detaily

Čo sa deje: Ak zješ neumyté lesné plody, môžeš čeliť mimoriadne závažnému ochoreniu.

Odborník varuje pred jedením neumytých lesných plodov, pretože dokážu narobiť veľmi závažné zdravotné problémy.

Rádiológ uviedol problematiku na príklade 25-ročnej pacientky, ktorej diagnostikovali „alveolárnu echinokoózu“, ktorú pacientka dostala len z jedenia lesných plodov kontaminovaných trusom líšky.

Ochorenie spôsobuje prítomnosť líščej pásomnice v truse, ktorý v tele vyvolá infekciu. Choroba sa môže rozvíjať aj roky.

Zo začiatku sa to môže pre odborníkov javiť ako obyčajná cysta, ktorá je veľmi bežná. Diagnostika alveolárnej echinokoózy je veľmi náročná, upozorňuje známy profil radiolog_z_mordoru na sociálnej sieti.

Prečo je to dôležité: Ľudia bežne pri návšteve lesa konzumujú lesné plody, neuvedomujúc si, aké to môže mať následky.

Širší kontext: Alveolárna echinokoóza vyzerá ako nádor a dokonca sa aj môže správať ako nádor a zakladať metastázy. Odborník však vysvetľuje, že to nie je skutočný nádor. Rádiológ taktiež uvádza, že keď sa choroba nelieči, je to „takmer isto smrteľné“. 25-ročná pacientka po 3 mesiacoch antiparazitárnej liečby nevykazovala žiadnu odpoveď. Ak to lekári nebudú vedieť odoperovať, sú len 2 možnosti „riešenia“ zdravotného problému: transplantácia pečene alebo doživotná liečba antiparazitikami. Odborník uviedol, že výskyt daných ochorení bohužiaľ stúpa.