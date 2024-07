Bývalého prezidenta Donalda Trumpa evakuovali z pódia.

Po streľbe na predvolebnom mítingu prezidentského kandidáta Donalda Trumpa v Pensylvánii sú okrem už avizovaného jedného zabitého účastníka aj dvaja vážne zranení. Útočníkovi, ktorý po streľbe zomrel, sa podarilo vystreliť niekoľkokrát. Uviedla to americká tajná služba.



Podľa doterajších informácií strelec spustil paľbu na Trumpa z neďalekej strechy s puškou typu AR. Orgány činné v trestnom konaní útok vyšetrujú ako atentát.



Poradcovia bývalého prezidenta Trumpa uviedli, že sa mu darí dobre a že sa teší na republikánsky národný zjazd, ktorý sa uskutoční budúci týždeň v meste Milwaukee.



Podľa vyhlásenia predstaviteľov Bieleho domu sa prezident Joe Biden vráti do Washingtonu z dovolenky v mestečku Rehoboth Beach na pobreží Atlantického oceánu v štáte Delaware skôr, ako plánoval. Pôvodne mal zostať v Delaware do pondelka a odletieť priamo do Texasu na podujatia.



Bývalého prezidenta Donalda Trumpa evakuovali z pódia na sobotňajšom mítingu po tom, ako sa na podujatí v štáte Pensylvánia ozvali zvuky podobné výstrelom. Prezidentského kandidáta urýchlene stiahli z pódia. Tajná služba po incidente uviedla, že Trump je v poriadku, čo neskôr potvrdil aj samotný Trump. Úradujúci americký prezident Joe Biden útok odsúdil a uviedol, že pre takéto násilie nie je v Amerike miesto.